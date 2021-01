Le capitaine Haddock fête ses 80 ans : ses dix insultes et jurons cultes

Le capitaine Archibald Haddock fête ses 80 ans. Avec lui, son langage fleuri qui a essaimé dans les albums de Tintin est également en fête. Top 10 de ses insultes les plus cultes.

Mille millions de mille sabords

C'est peut-être le juron le plus connu du capitaine Haddock. Ça tombe bien, ce dernier est emprunté au vocabulaire marin. Les sabords sont en réalité les ouvertures par lesquelles passent les fûts de canons ou les avirons, quand ils ne sont pas tout simplement une prise d'air. Il existe une quinzaine de variantes à ce juron maintes fois prononcé par l'incorrigible marin.

Bachi-bouzouk

Il faut être un fin connaisseur de l'Histoire turque pour savoir qu'en réalité un bachi-bouzouk était autrefois un soldat turque volontaire enrôlé uniquement en temps de guerre. Ce terme serait tombé en désuétude si le capitaine Haddock ne l'avait pas sauvé de l'oubli pour en faire une star parmi ses jurons favoris, et le décliner avec tout un tas d'autres expressions fleuries comme «Bachi-bouzouk des Carpathes», un must.

Moule à gaufres

Certes, les fans de la série du «Bureau des légendes» sur M6 voient en Moule-à-gaufre, le chef des services de renseignements extérieurs et les gourmands, l'occasion d'un goûter sucré. Mais c'est surtout l'un des jurons les plus trucculents de la saga. Quoiqu'un «bougre de phénomène de moule à gaufres de tonnerre de Brest» est peut-être encore un peu meilleur.

Tonnerre de Brest

L'un des jurons les plus débattus par les tintinophiles. Au-delà de l'imagerie météorologique véhiculée par cette expression, pour les historiens, le «tonnerre de Brest» était tout à la fois le son du canon qui signalait la fuite d'un bagnard, mais aussi les coups de canon tirés lors de l'ouverture et la fermeture de l'arsenal de Brest, cité militaire.

De quoi servir au capitaine pour se défouler un peu. Pas une insulte à proprement parler, ce «Tonnerre de Brest» est surtout prononcé lorsque le meilleur ami de Tintin est agacé ou même simplement très étonné. Ce serait l'une des expressions les plus hurlées par notre héros dans «L'Etoile mystérieuse».

Flibustiers

Terme des XVIe et XVIIe siècles, les flibustiers étaient tout simplement des pirates qui écumaient les mers - et notamment les Caraïbes - afin de dépouiller les autres navires et les villages des côtes. Le flibustier est donc par extension un escroc, un bandit ou même juste un petit filou, qu'il soit ou non assermenté par des autorités officielles.

Ectoplasme (à roulettes)

Les fans de SOS Fantôme le savent bien. «Ectoplasme» ne relève pas de l'insulte puisque ce n'est rien d'autre qu'un fantôme. Ce terme fit florès lors de la vogue du spiritisme au XIXe siècle, les médiums assurant volontiers faire apparaître ces corps flottants lors de transes. Comme de nombreux jurons, le capitaine Haddock aime à l'associer à d'autres. L'ectoplasme à roulettes a quand même pas mal d'allure.

Hurluberlu

Comme souvent, le capitaine Haddock aime à employer des mots aux sonorités plutôt cocasses. Hurluberlu ne fait pas exception. En réalité, un hurluberlu désigne une personne étourdie, farfelue ou simplement loufoque. Ce que le capitaine Haddock est évidemment loin d'être.

anacoluthe

L'anacoluthe désigne une rupture dans la construction d'une phrase. Employée volontairement, une anacoluthe est une figure de style, sinon, une faute de syntaxe qui consiste souvent à oublier le sujet d'une phrase pour la finir avec un autre, créant une phrase bancale.

Catachrèse

Sans le savoir, tout le monde pratique quotidiennement l'emploi de catachrèses. En réalité, la catachrèse consiste à étendre la signification d'un mot au-delà de son sens premier. C'est une sorte de métaphore si fréquente qu'elle est passée dans le vocabulaire courant. Quelques exemples de catachrèses : plume de stylo, bras de fauteuil ou même bain de soleil, pieds de table et lit d'une rivière. Dans la bouche du célèbre capitaine, des «bandits», «renégats», «traîtres» et autres «moujiks» peuvent être également traités de catachrèses.

Aérolithe

Comme dans l'album «L'étoile mystérieuse», un aérolithe est un objet qui tombe du ciel, une météorite pierreuse donc. Dans la bouche d'Archibald Haddock, cet aérolithe désigne bien souvent une personne plutôt très peu appreciée par le capitaine.