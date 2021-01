«Contagion» : le réalisateur Steven Soderbergh annonce une suite

En pleine pandémie mondiale, le film «Contagion», qualifié de visionnaire et sorti en 2011, a enregistré un record de téléchargement l’an dernier, coronavirus oblige. Son réalisateur Steven Soderbergh a récemment annoncé qu’une suite serait en préparation.

Dans le cadre du podcast «Happy Sad Confused», le cinéaste américain a précisé qu’il travaillait actuellement avec le scénariste Scott Z. Burns, qui était déjà présent pour le premier volet qui mettait en scène Matt Damon, Jude Law, Laurence Fishburne, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow ou encore Marion Cotillard.

Stephen Soderbergh tells the ‘Happy Sad Confused’ podcast he is working on a “philosophical” sequel to his 2011 pandemic-themed thriller ‘Contagion’:





“You’ll kind of look at the two of them as kind of paired, but very different hair colours.” pic.twitter.com/tDihVJyhyv

— Pop Crave (@PopCrave) December 30, 2020