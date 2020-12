Oscars 2021 : Steven Soderbergh aux commandes de la 93e édition

Bouleversée en raison de l’épidémie de coronavirus, la prochaine cérémonie des Oscars se tiendra – normalement – le 25 avril 2021. Cette 93e édition sera pilotée par le réalisateur Steven Soderbergh, dont le film «Contagion» sorti en 2011 n’est pas sans rappeler la crise sanitaire actuelle.

Alors que les salles de cinéma sont actuellement fermées outre-Atlantique et que la Californie subit un nouveau confinement, le format des Oscars 2021 reste flou. S’agira-t-il d’une soirée virtuelle ou non ? Les stars fouleront-elles le tapis rouge ? On sait néanmoins qu’«un trio de rêve» va se charger d’imaginer un spectacle qui devrait une nouvelle fois être suivi par des millions de téléspectateurs dans le monde, comme l’a expliqué l’Académie des Oscars mardi.

«Les prochains Oscars sont l'occasion idéale pour innover et repenser les possibilités autour d'une cérémonie de remise des prix», ont déclaré son président David Rubin, et sa directrice générale Dawn Hudson.

Soderbergh, Collins, Sher : «un trio de rêve» pour l'Académie

Récompensé de l’Oscar du meilleur réalisateur pour son long-métrage «Traffic» (2000), Steven Soderbergh va donc diriger une «cellule de crise» avec Jesse Collins, ex-producteur des Grammy Awards, et Stacey Sher, productrice notamment de «Django Unchained» que Quentin Tarantino. Cette dernière a déjà travaillé avec Steven Soderbergh sur les films «Erin Brockovich, seule contre tous» et «Contagion», lequel évoquait déjà la pandémie et la distanciation sociale.

«Nous sommes aussi enthousiastes que terrifiés. (…) A cause de la situation extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons tous, nous avons une chance de nous intéresser d'une nouvelle manière aux films et aux gens qui les fabriquent, et nous espérons créer un spectacle qui ressemble aux films que nous aimons», a précisé le trio dans un communiqué.

Reportée de deux mois par rapport à sa date initiale, cette édition 2021 voit son organisation chamboulée et le délai pour postuler étendu à la fin du mois de février avec des critères de sélection élargies. L'Académie des Oscars autorisera à concourir les films sortis directement sur les plateformes de vidéo à la demande, sans passer par les salles de cinéma.