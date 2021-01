Jean-Pierre Bacri : les multiples hommages saluent un artiste à l'immense talent

Le décès de l’acteur Jean-Pierre Bacri est un coup dur pour le cinéma, comme pour le théâtre. Sa disparition laisse un vide dans cette grande famille, qui salue unanimement l’acteur râleur au jeu inoubliable et à la voix capable de transmettre toute la palette des émotions. Artistes, politiciens, tous rendent hommage à un comédien et auteur de grand talent.

« Cet humour très froid comme ça et puis ce côté bougon. C’est une immense perte, je suis un peu abasourdi. Il fait vraiment partie des grands auteurs du cinéma Français et un prodigieux comédien. Je suis sous le choc », a réagi sur CNEWS le journaliste cinéma Laurent Weil.

Un talent d'artiste salué de toute part par ses pairs, comme ceux qui ont suivi sa carrière d'acteur mais aussi de réalisateur et de scénariste. C'est un artiste entier, sans faux semblant, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, « exaspéré par la bêtise humaine » et à la voix mémorable que salue l'ancien directeur du festival de Cannes Gilles Jacob : « ce qui est extraordinaire chez Bacri, c’est à quel point le timbre de sa voix correspond à ses états d’âme. Voix catégorique et hésitante, tranchante et bègue, caressante et chantante. Elle laisse derrière une trainée de regrets et de dépits amoureux. Rocailleuse et douce comme lui».

L'ex-ministre Jack Lang évoque lui « le plus talentueux des bougons du cinéma français» qui « savait tout jouer » et avait « à la fois l'humilité et la grandiloquence des très grands », quand Pierre Lescure rend hommage à l’homme et à sa dignité.

BACRI n’était pas méprisant mais il était exaspéré par la bêtise humaine. Et, n’ayant pas sa langue dans sa poche, il le montrait. Il n’avait pas de temps à perdre avec ceux que Buñuel - un solitaire lui aussi - définissait ainsi : Un crétin, un autre crétin... (in Los hurdes). — gilles jacob (@jajacobbi) January 18, 2021

Jean-Pierre Bacri était le plus sympathique et le plus talentueux des bougons du cinéma français. Comédien à la faconde légendaire, il savait tout jouer : https://t.co/9Ub40SN4Pt pic.twitter.com/BwGmtOhjNP — Jack Lang (@jack_lang) January 18, 2021

Le goût de la vie...



Le sens de la vie ...



L’extrême dignité , au bout du chemin...

pic.twitter.com/poOZNr0dWV — Pierre Lescure (@pierrelescure) January 18, 2021

Nombreux sont aussi les comédiens à réagir avec émotion à sa disparition. Parmi eux, Jean-Paul Rouve qui a partagé l’affiche avec lui dans « Le sens de la fête », se remémore aussi son immense talent, quand d'autres partagent un simple cliché de l'acteur, accompagné de quelques mots pour faire part de leur tristesse, à l'instar d'Elie Semoun ou de Nicolas Bedos.

Je me souviens du tournage du sens de la fête. A la fin d'une prise tout le monde t'avait applaudi...Je suis tellement triste mais tellement #jeanpierrebacri https://t.co/noEWa2GnP4 — Jean-Paul Rouve (@JPRouve) January 18, 2021

Homme à la parole franche, l'artiste n'était pas de ceux qui mâchaient leurs mots. Et c'est aussi à l'artiste populaire et engagé, « un homme qui avait le goût des autres », à qui la classe politique rend hommage à l'instar de la maire de Paris Anne Hidalgo et du secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, pour qui Jean-Pierre Bacri « a su toucher le coeur des Français».

Jean-Pierre Bacri c'était un ton, une voix, un caractère au service d'un jeu d'acteur exceptionnel, au cinéma comme au théâtre. Comédien populaire, scénariste de talent et homme engagé, il me manquera énormément. Pensées à sa famille et à ses proches. https://t.co/Mt0X87fJzQ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 18, 2021