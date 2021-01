Guillaume Musso, star des librairies en 2020

Pour la dixième année consécutive, Guillaume Musso s'est imposé en 2020 comme l'écrivain le plus lu en France, selon le palmarès de l'institut marketing GfK.

Selon ces données, Guillaume Musso a vendu plus d'1,5 million d'exemplaires sur l'année 2020 dans des points de vente physiques ou en ligne, et en livres de poche comme en grand format. L'auteur se place ainsi loin devant Virginie Grimaldi et Muchel Bussi, tous deux ayant vendu respectivement 827 561 exemplaires et 815 003 exemplaires. Selon un autre classement GfK publié une semaine auparavant, «La vie secrète des écrivains» de Guillaume Musso se plaçait deuxième des dix livres les plus vendus de 2020 et «La vie est un roman» se hissait, lui, à la cinquième place. Le Figaro, qui a publié ces données, considère ainsi qu'il n'y «qu'un seul millionnaire parmi les écrivains français», laissant volontairement planer le doute entre nombre de livres vendus et fortune personnelle.

Au pied du podium, Franck Thilliez réalise un joli score et arrive quatrième avec quelques 742 000 exemplaires vendus.

Joël Dicker, premier écrivain étranger

Le Suisse francophone Joël Dicker, boosté par la vente de son dernier roman au printemps dernier, se place cinquième du classement avec 735 000 exemplaires vendus. Il devient par la même occasion l'écrivain étranger qui a vendu le plus de livres en France en 2020. Si son dernier roman «L'enigme de la chambre 622» s'est mieux vendu que «La vie secrète des écrivains» de Guillaume Musso, selon GfK, l'écrivain suisse vend moins bien ses livres en format poche, moins bien diffusés que ceux de ses concurrents présents chez Livre de poche et Pocket.

Marc Levy, lui, arrive sixème en 2020 (675 000 exemplaires vendus) mais reste, selon son éditeur, l'écrivain français le plus lu au XXIe siècle.

Michel Houellebecq, auteur vivant français généralement considéré comme le plus influent dans le monde, est sorti de ce «Top 10» alors qu'il était encore neuvième en 2019, grâce à «Sérotonine». Michel Houellebecq n'a pas le même fréquence de publication que ses concurrents à succès, au rythme d'un roman tous les quatre ou cinq ans.

Une chose est certaine : la fiction reste le genre de lecture préféré des Français.