Les meilleurs mangas de janvier 2021

L'année 2021 commence fort côté manga, où les éditeurs ont décidé de ne rien lâcher sur leurs programmes de parutions très chargés cette année.

Une année qui compte rebondir sur les bonnes ventes de l'année 2020, qui est restée très prolifique malgré le contexte de la crise sanitaire. On salue d'ailleurs les performances historiques de Naruto en 2020. La série s'est vendue encore à 1,2 million d'exemplaires en France, faisant d'ailleurs de son tome 1 (sur 72) le manga le plus vendu l'an passé. Une belle performance lorsque l'on sait que la série est terminée depuis 2016. Un record qui témoigne aussi de la vigueur du secteur du manga chez nous. Sans plus tarder, voici donc les nouveautés qu'il ne faut pas râter ce mois-ci.

Blue Period

C'est à un vaste cours sur l'histoire de l'art que les lecteurs de Blue Period sont invités. En suivant le quotidien de Yatora, un jeune lycéen qui se prend de passion pour la peinture et le dessin, les lecteurs vont s'offrir une plongée vertigineuse dans un milieu souvent opaque pour le profane. Pensé à la base comme un pur shônen, Blue Period élève très vite le niveau en ayant aussi une volonté pédagogique. La mangaka Tsubasa Yamaguchi se plaît ainsi à nous expliquer les différents courants qui animent les artistes, à l'instar de la célèbre période bleue de Picasso qui donne son nom à ce manga.

Surtout, l'autrice nous donne à comprendre la véritable compétition qui se déroule au Japon chaque année, entre les élèves qui se rêvent en futures stars de l'art et du manga notamment. Un sujet que l'on retrouve également dans le manga Trait pour Trait (éd. Akata) dont on vous parlait il y a quelques mois déjà. Auréolé du prestigieux prix Manga Taishô 2020 (équivalent du prix des libraires en France), Blue Period connaît d'ailleurs un joli succès au pays du soleil-levant et fera même l'objet d'une série animée dans le courant de l'année 2021. Une réussite qu'on lui souhaite également au pays des impressionnistes.

Blue Period, de Tsubasa Yamaguchi, éd. Pika, tome 1 disponible.

Tezu-comi

© 2021 by Tezuka Productions Produced by MICRO MAGAZINE

Dire qu'Osamu Tezuka (1928-1989) a eu une influence sur tous les mangakas revient encore à sous-estimer la portée de ses travaux, tant l'homme a su écrire et dessiner la grammaire de ce format et faire naître des vocations, même hors des frontières de l'archipel nippon. C'est pour lui rendre hommage que Delcourt-Tonkam publie en 2021 à rythme régulier un nouveau recueil en plusieurs tomes de Tezu-Comi. Les auteurs du monde entier y réinterprètent ainsi ses œuvres dans leurs styles respectifs et au gré d'histoires courtes.

Dans ce premier tome, on peut ainsi découvrir les traits du Brésilien Mauricio Souza réinterpréter Princesse Saphir, le Japonais Soichiro se pencher sur Prime Rose, Kubu Kurin s'aventurer sur Ayako, Atsushi Kaneko revisiter le classique Dororo (sa version intégrale intitulée Search and Destroy sera d'ailleurs prochainement éditée chez Delcourt-Tonkam) et bien d'autres, dont une reprise intéressante de Black Jack par Bertrand Gatignol, et de MW par Victor Santos. Un pavé de 416 pages qui ravira à coup sûr les fans du maître et ceux qui ne connaissent pas l'œuvre immense que le «Dieu du manga» a laissée derrière lui.

Tezu-Comi, collectif, éd. Delcourt-Tonkam, tome 1 disponible.

les carnets de l'apothicaire

Autre grosse sortie de ce mois de janvier, Les Carnets de l'Apothicaire s'affiche comme l'un des nouveaux titres forts du catalogue Ki-oon. Un manga qui tire son histoire d'un roman best-seller de Natsu Hyuuga au Japon, et qui se trouve ici mis en dessins par Nekokurage et Itsuki Nanao. Cette adaptation nous conduit directement dans les secrets du palais impérial où la jeune Mao Mao, 17 ans et apothicaire (l'ancêtre des pharmaciens), se retrouve projetée malgré elle dans ce lieu de pouvoir où les assassinats sont légions.

Si son destin était de devenir une servante obéissante, sa vie bascule le jour où elle se mue en une véritable détective pour enquêter sur une nouvelle mort par empoisonnement au sein du château. Et ses connaissances en matière de plantes et de poisons ne passent pas inaperçues à la cour, où elle sera nommée goûteuse. Porté par un dessin particulièrement soigné, le récit historique de cette détective en herbe n'est pas à sous-estimer pour les adeptes du genre, car il s'avère plein de surprises et de subtiles rebondissements.

Les Carnets de l'Apothicaire, de Nekokurage (dessin) et Itsuki Nanao (scénario), éd. Ki-oon, tome 1 disponible.

Shy

Alors que le manga My Hero Academia (éd. Ki-oon) cartonne en rendant un hommage appuyé aux mythiques super-héros américains, Kana dégaine ce mois-ci un autre gros hit japonais dans cette veine : Shy (timide en anglais). Un mot qui sert de surnom et définit surtout la jeune Teru Momijiyama. Une collégienne de 14 ans qui, du haut de ses 1,49 m, est devenue en quelques mois la super-héroïne attitrée du Japon. Car c’est là toute la particularité de ce shônen : imaginer un monde où chaque pays se voit attribuer un héros aux super pouvoirs pour venir en aide à leurs concitoyens et punir les supervilains.

Si son autrice, Miki Bukimi, s’applique à dépeindre cette terre singulière, elle sort rapidement du côté «Magical Girl» à la Sailor Moon pour entrer dans un récit plus sombre qu’il n’y paraît. Car son héroïne incroyablement timide se retrouvera rapidement confrontée à un monde plus démoniaque qui laisse peu de place à la naïveté. D’autant que son style graphique reste particulièrement soigné. Un titre, dont les deux premiers tomes sont disponibles, qui devrait compter parmi les mangas à suivre de près en 2021, et qui devrait plaire aussi bien à un lectorat féminin que masculin.

Shy, de Miki Bukimi, éd. Kana, tomes 1 et 2 disponibles.

My broken mariko

My Broken Mariko appartient à ces œuvres qu'il vous sera difficile d'oublier une fois la dernière page tournée. D'un récit âpre qui ne laisse que peu de place à l'optimisme, la mangaka Waka Hirako se sert de son expérience personnelle pour nous conter le désœuvrement de Tomoyo. Une jeune femme qui apprend le suicide de sa meilleure amie et confidente : Mariko. Un geste qui n'est pas sans rappeler les souvenirs les plus durs que Tomoyo a vécu auprès de son amie victime d'inceste, abusée par un père violent.

De pages en pages, cette œuvre poignante nous plonge dans la descente aux enfers de Tomoyo, culpabilisant de ne pas avoir assez soutenue sa meilleure amie dépressive. Ce récit court rebondit sur l'actualité et s'inscrit également dans la nouvelle mouvance du manga féminin japonais qui n'hésite plus à dénoncer crûment certains abus. Waka Hirako démontre ici tout son talent et l'on découvre également un manga qui sort des canons traditionnels de ce média. En postface, l'autrice témoigne ainsi de ses influences très occidentales et de sa volonté de dessiner la femme japonaise autrement, moins genrée, plus responsable et surtout libre.

My Broken Mariko, de Waka Hirako, éd. Ki-oon, oneshot.

V - Les visiteurs

© by YASUDA Tatsuya / Keibunsha

Série américaine de la NBC bien connue des français ayant vécu dans les années 1980, «V - Les Visiteurs» a également connu une adaptation en manga publiée en 1990 et mise en cases et en bulles par Tatsuya Yasuda. Après un financement participatif qui a porté ses fruits l’an passé, Black Box Editions publie enfin ce manga (en deux tomes finis) inédit en France. Passé le côté old-school et le style typique des mangas de cette époque charnière, cette version de V n’en demeure pas moins un vrai trésor pour les fans de la série et les nostalgiques des mangas « à l’ancienne ».

Tatsuya Yasuda prend un malin plaisir à mettre en scène l’arrivée soudaine de cette race extraterrestre venue d’une autre galaxie. Si leur apparence humaine et leur message de paix rassure l’humanité, les événements étranges se succèdent et l’on découvre rapidement les noirs desseins de ces « reptiliens » venus assécher nos ressources et asservir l’humanité. Véritable ode à la résistance, la version manga de V conserve tout le sel des téléfilms originaux, y compris le message sous-jacent sur la volonté de résister au grand capital. N'y voyez toutefois pas l’apologie du complotisme, mais plutôt un scénario qui fait encore étrangement écho au monde actuel.

V - Les Visiteurs, de Tatsuya Yasuda, éd. Black Box, récit complet en deux tomes, courant janvier.