Amanda Gorman : des textes inédits de la jeune poétesse américaine bientôt édités en France

Amanda Gorman s'apprête à publier ses textes en France. L'éditeur Glénat a d'ores et déjà racheté les droits d'un futur livre signé de la plume de la jeune poétesse, devenue mondialement célèbre en déclamant ses poèmes le 20 janvier dernier lors de l'investiture américaine, et le 7 février quelques minutes avant le coup d'envoi du Super Bowl.

Et si la France se réconciliait avec la poésie par le biais d'une poétesse américaine ? C'est peut-être ce qui pourrait se passer à partir du 22 septembre 2021, date à laquelle Glénat Jeunesse devrait publier le nouveau recueil d'Amanda Gorman, à paraître la veille aux Etats-Unis.

Déjà en prévente en anglais dans la future édition de Penguin Random House, l'album jeunesse édité par Glénat en France devrait garder le même titre qu'Outre-Atlantique, où il sera tiré à un million d'exemplaires. L'album jeunesse devrait paraître également à la même période dans de nombreux pays.

En outre, «Change Sings» sera illustré par le très classe Loren Long, le dessinateur du New York Times ayant notamment illustré les «Lettres à mes filles» de Barack Obama.

Un album engagé

Si le jeu de mots dans le titre en dit pas mal sur le ton de l'album, entre musicalité de la langue et engagement, l'éditrice chez Glénat parle de «textes d'espoir pour toute une génération portant en elle le renouveau», ajoutant que ces textes à paraître «dépassent les problématiques purement américaines». De nombreuses références à ceux qui se sont battus pacifiquement pour faire changer les choses, comme Martin Luther King, devraient être insérées à l'album, selon l'éditeur.

A 22 ans, Amanda Gorman est déjà l'autrice de plusieurs recueils de poésie. Son premier livre, «The one for Whom Food Is Not Enough» («Celui pour qui la nourriture ne suffit pas») a été publié alors qu'elle n'avait que 17 ans.

Selon Penguin Random House, l'édition spéciale de son poème «The Hill We Climb» qu'elle a déclamé lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, écrit en partie après l'invasion du Capitole, devrait paraître en mars 2021 et le recueil «The Hill We Climb and Other Poems» sera publié en septembre 2021. En attendant ces parutions, la jeune femme a été propulsée au rang de star internationale en seulement quelques jours. Elle compte désormais près de 3,5 millions d'abonnés sur Instagram. Une voix qui porte.

