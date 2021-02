Super Bowl : la poétesse Amanda Gorman crée à nouveau l'évènement

Quelques minutes avant le coup d'envoi du Super Bowl, la poétesse Amanda Gorman a une nouvelle fois fait vibrer le public avec un texte fort.

Après avoir marqué les esprits lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier dernier avec son poème «The Hill We Climb», la jeune femme de 22 ans a déclamé un texte dans une vidéo pré-enregistrée diffusée en amont du match de dimanche soir dans le stade Raymond James Stadium de Tampa, devenant ainsi la première poétesse à être invitée à cet évènement.

Le texte, commandé par la National Football League (NFL), rend hommage à trois héros du quotidien confrontés à la pandémie de Covid -19. Il s'agit d'un enseignant, Trimaine Davis, une infirmière, Suzie Dormer et un Marine à la retraite, James Martin. Alternant les plans de la poétesse récitant son texte sur scène et des mises en scène des trois Américains dans leurs vies, la vidéo est émouvante.

Les héros en question ont, eux, été invités dans les tribunes du stade et ont même pu descendre sur la pelouse pour déterminer quelle équipe allait avoir le ballon pour débuter le match.

Une surdouée des mots

Née en 1998, Amanda Gorman n'en est pas à son coup d'essai en matière de poésie. En 2014, à seulement 16 ans, elle est élue «jeune poèe de l'année» à Los Angeles avant de publier l'année suivante son premier recueil, «The One for Whom Food Is Not Enough» («Celui pour qui la nourriture ne suffit pas»). Deux ans plus tard, elle devient la première lauréate de la version nationale du «Jeune poète de l'année». En se rendant le 20 janvier dernier à l'investiture de Joe Biden, elle devenait la plus jeune des poètes invités à une cérémonie.

A travers ses poèmes, la jeune femme aborde souvent des thèmes très engagés comme la place des femmes dans la société ou la situation de la communauté noire aux Etats-Unis.

A voir aussi