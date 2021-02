«The Father» : découvrez la bande-annonce du premier film de Florian Zeller avec Anthony Hopkins

Pour «The Father», son premier long-métrage lui-même adapté de sa pièce de théâtre, Florian Zeller a raflé quatre nominations aux Golden Globes. En attendant la cérémonie le 28 février et une sortie au cinéma le 7 avril prochain, la bande-annonce de ce drame a été dévoilée ce mercredi.

Dans cette vidéo, l’inoubliable interprète d’Hannibal Lecter dans «Le silence des agneaux» apparaît plus fragile et vulnérable que jamais. Son personnage âgé de 80 ans est atteint de troubles proches de ceux de la maladie d’Alzheimer, et refuse l’aide de sa fille jouée par Olivia Colman, actrice oscarisée en 2019 pour son rôle dans «La Favorite» de Yorgos Lanthimos.

Cette histoire, qui promet de l’émotion et un affrontement poignant entre un père et son enfant, est à l’origine une pièce de théâtre, intitulée «Le Père». Créée par Florian Zeller en 2012 et jouée pendant plusieurs années, celle-ci s’est vue décerner de nombreuses récompenses et la mention «pièce la plus acclamée de la décennie» par The Guardian.

