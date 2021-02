Super bowl : Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay grands vainqueurs

Les Buccaneers de Tampa Bay, menés par l'inoxydable Tom Brady, ont remporté le 55e Super Bowl de l'histoire. Ils ont battu les Chiefs de Kansas City 31 à 9.

Avec cette victoire, l'équipe floridienne engrange un deuxième trophée, après celui gagné en 2003 face aux Raiders d'Oakland. Leur quarterback, quant à lui, entre un peu plus dans la légende en s'offrant, à 43 ans, un 7e titre (le premier sans les New England Patriots).

Et ce nouveau triomphe, Tom Brady ne le doit qu'à lui. Dès la première mi-temps, le chef d'orchestre de l'attaque des Buccaneers a en effet plié le match en délivrant trois passes de touchdown, à destination de Rob Gronkowski (deux fois) et d'Antonio Brown. De quoi rentrer aux vestiaires avec une confortable avance (21-6).

Après la pause, et le traditionnel show mettant cette année à l'honneur The Weeknd, les Buccaneers ont achevé leur adversaire grâce à un touchdown à la course de Leonard Fournette.

«Ce fut une année incroyable. Je suis vraiment fier de tous les gars, des entraîneurs, de l'effort que nous avons fourni. Nous savions que nous jouions contre une grande équipe et nous avons fait notre travail. Si vous allez aussi loin dans la compétition, il faut finir ce travail», a déclaré Tom Brady à l'issue de la rencontre, refusant de comparer ce 7e titres aux précédents. «Ils sont tous spéciaux à leur manière», a assuré le mari de Gisèle Bundchen.

Reste désormais à savoir si la superstar va réussir à accrocher un 8e titre à son palmarès en offrant un 3e trophée aux Buccaneers la saison prochaine. Réponse en 2022.

