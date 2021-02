Stephen King vole au secours d'écoliers et les aide à publier leurs romans

Un beau geste. L’écrivain américain a récemment endossé le costume de bienfaiteur. Afin d’aider les élèves d’une école élémentaire à publier deux livres écrits par leurs soins, l’auteur de « Misery » a fait don de 6500 dollars.

Une donation qui couvre l’intégralité des sommes nécessaires à la publication et à l’impression du travail de ces écoliers, rapporte Ouest-France. Selon le journal, l’établissement Farwell de Lewiston dans le Maine - région des Etats-Unis dont est originaire Stephen King - avait en effet lancé mi-janvier une campagne de financement participatif pour mener à bien ce projet de longue haleine.

Et pour cause, ces quatre dernières années, les écoliers de cet établissement se sont en effet lancés, à l’occasion d’un atelier, dans l’écriture. Le résultat : deux livres de près de 300 pages au total, inspirés du roman « Fletcher McKenzie and the Passage to Whole » de G.R. Savage. Comme dans l’œuvre de G.R. Savage, dont les écoliers ont repris la ligne directrice, les écrivains en herbe racontent l’histoire d’un petit garçon du Maine qu’ils ont transposée, actualité oblige, durant la pandémie de Covid 19 et à qui ils ont même donné une suite. Mais au moment de financer la parution, le bât blesse. Plus maintenant.

Grâce à la belle action de Stephen King, les enfants vont désormais voir leur travail mais aussi leur persévérance récompensés. Une situation dont s’est réjouie une fillette au micro de la chaîne de télévision américaine WMTW : « C’est vraiment sympa de se dire que maintenant, tout le monde va pouvoir lire ce que l’on a écrit », rapporte Ouest-France. Quant à Stephen King, l’auteur aux millions d’ouvrages vendus n’a pas répondu aux demandes d'interviews des médias américains. Il préfère visiblement passer le flambeau et faire naître des vocations en toute discrétion.

