Les Vieilles Charrues 2021 s'adaptent et proposent dix soirées de concerts

Une édition 2021 inédite. A la suite des annonces faites par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot à l’issue de sa rencontre avec les organisateurs de festivals, Les Vieilles charrues s’adaptent. Le grand rendez-vous des musiques actuelles, qui devait se tenir du 15 au 18 juillet, proposera finalement dix soirées de concerts entre le 8 et le 18 juillet.

Pas question d’annuler cette 29e édition et «de revivre un été silencieux» pour la deuxième année consécutive. Malgré les nouvelles contraintes fixées par la ministre de la Culture, qui prévoient pour les grands rendez-vous de l'été une jauge de 5000 personnes et des festivals qui devront s’effectuer assis en respectant la distanciation, le directeur des Vieilles charrues, Jérôme Tréhorel n’a pas voulu baisser les bras. Si l'événement, qui en 2019 a réuni à Carhaix 270 000 personnes sur quatre jours, ne pourra se tenir «dans sa configuration habituelle» explique le festival dans un communiqué, «Impossible n’est pas Charrues !» poursuit-il. A situation exceptionnelle, résolution exceptionnelle, le festival repense sa formule et proposera finalement dix soirées concerts sur dix jours. Un format aussi «inédit qu’extraordinaire car il n’aura lieu qu’une fois, cet été 2021» précise le festival.

Une programmation en cours, les réservations ouvriront au printemps

Pour ces «retrouvailles» avec le public et la scène, quels seront les artistes sur scène ? Il faudra patienter encore un peu pour connaître la programmation. «Nous reviendrons bientôt vers vous pour vous présenter en détail les contours d’un tout nouveau rendez-vous éphémère», note le festival qui prévoit de dévoiler les artistes présents pour cette édition inédite au cours du printemps. En revanche, le concert événement de Céline Dion, prévu à l’origine en 2020 puis reporté à 2021, a lui été annulé. Pas question non plus de se précipiter pour les réservations. La billetterie pour ces dix concerts ouvrira, là encore, au courant du printemps, et ne pourra se faire que sur le site des Vielles charrues. Les billets achetés en 2020 ne seront pas valables pour ce nouveau format précisent Les Villes Charrues. Les festivaliers pourront demander le remboursement dès le 25 février.

