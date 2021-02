Casse-Noisette : il décèle une erreur présente depuis 130 ans dans l'œuvre de Tchaïkovski

Difficile de quantifier combien de personne au monde ont assisté à une représentation de Casse-Noisette. Sans doute des milliards, peut-être plus. Et pourtant, en 130 ans, pas une n'a profité de l'oeuvre telle que son compositeur, Piotr Ilitch Tchaïkovski, l'avait imaginée.

C'est l'incroyable erreur découverte par John Stubbs, violoniste à l'Orchestre symphonique de San Diego et directeur musical de la California Ballet Company. Les recherches de ce musicien de 68 ans ont révélé qu'une section de l'acte II de Casse-Noisette, appelée la Danse chinoise, avait été à l'origine composée pour deux flûtes... alors qu'elle est jouée par une flûte et un piccolo depuis plus d'un siècle.

Selon les informations du San Diego Union-Tribune, il s'agirait d'une erreur de transcription lors de la première impression de l'oeuvre. John Stubbs n'a pu la débusquer que parce qu'il s'est intéressé à la partition originale de Casse-Noisette, trouvée dans les archives manuscrites de Tchaïkovski lui-même. Sa trouvaille a fait l'objet d'un article sur le site du groupe d'étude Tchaikovsky Research.

Ce simple changement d'instrument peut faire figure de détail mais, en réalité, il modifierait sans doute la «couleur» de la Danse chinoise, selon Betsy Schwarm, historienne de la musique. «Le piccolo ajoute cette clarté à laquelle nous sommes tous habitués. Deux flûtes la rendraient plus sombre», développe-t-elle.

Pour John Stubbs, il est évident que le morceau doit à présent être joué tel que son compositeur l'avait imaginé. Aussi, la California Ballet Company, qu'il dirige, interprétera la version originale de Casse-Noisette dès la fin de l'année, si la situation sanitaire le permet. «C'est une correction très simple, et les gens pourront alors entendre ce que Tchaïkovski avait prévu», se réjouit le musicien.

