Daft Punk : le duo annonce sa séparation dans un clip

Les fans sont sous le choc et peinent à y croire. Dans une vidéo intitulée «Epilogue» et publiée ce lundi sur YouTube, le célèbre duo casqué Daft Punk a annoncé sa séparation après vingt-huit ans de collaboration.

Toujours dissimulés dans leur costume de robot, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo se font face dans le désert, avant que l'un des deux n'explose à la surprise générale quand l'autre trace sa route. Au terme des huit minutes de cette séquence extraite de leur film «Electroma» dévoilé en 2006, les Daft Punk semblent avoir disparu avec pour seule épitaphe : «1993-2021». Etait-ce là une mise en scène pour annoncer la fin du légendaire groupe électro, ou un nouveau coup de pub pour promouvoir un nouvel album que les fans attendent depuis la sortie de «Random Access Memories» en 2013 ?

Peu de temps après la mise en ligne de cette vidéo, leur attachée de presse Kathryn Frazier a confirmé leur séparation au site musical américain Pitchfork, sans préciser les raisons du «divorce» de ce duo de la French Touch, à l'origine de tubes planétaires comme «Around the World», «One More Time», «Harder, Better, Faster, Stronger» ou encore «Get Lucky» avec Pharrell Williams et Nile Rodgers.

Les internautes n'ont pas manqué de faire part de leur tristesse, eux qui imaginaient il y a encore quelques jours apercevoir les Daft Punk pendant la mi-temps du Super Bowl avec The Weeknd.

Quel est le sens de la vie à présent ? #daftpunk — Loïc C. (@loiccolotti) February 22, 2021

En vrai c'était prévisible puisqu'ils n'ont rien sorti depuis 2013. Mais c'est la fin d'un symbole. L'espoir qui faisait vivre tous les fans de Daft Punk a été anéanti par une vidéo de 7 minutes. — Georges III stan account (@Uni_PoP_Corn) February 22, 2021

J’ai cru pendant plus de 20 ans pouvoir vivre ça en live. Et bien non !



Quelle tristesse. #daftpunk pic.twitter.com/nJVQbJv1rx — maxime varcelice (@maximevarcelice) February 22, 2021

Comme à leur habitude, les Daft Punk qui excellent dans l'art de la communication et ont toujours prôné le mystère, ont réussi à transformer leurs adieux en un événement planétaire.

