Daft Punk : le groupe s'exprime après sa séparation dans une vidéo mystérieuse

Daft Punk cultive l’art de l’énigme. Même quand, le duo sort de son silence pour revenir sur sa séparation une semaine après son annonce, le mystère reste intact.

Interrogé par mail par l’équipe de Quotidien sur les raisons de cette décision, Thomas Bangalter leur a répondu par le biais d’un film culte… muet. C’est à travers une vidéo toujours aussi équivoque mettant en scène Charlie Chaplin dans « Les temps modernes » que l’artiste est revenu sur la fin de leur tandem mythique.

Une fin heureuse si l’on en croit l’extrait choisi, qui ouvre vers de nouveaux horizons. On y voit en effet Charlie Chaplin et l’actrice Paulette Goddard au bord d’une route sans fin, dont les Etats-Unis ont le secret. Alors qu’ils se dirigent main dans la main vers la caméra, Paulette Goddard affiche un visage sérieux, avant de se laisser aller à un radieux sourire à la demande de Charlie Chaplin et de prendre la route à pied vers… de nouvelles aventures.

Si cette première prise de parole depuis leur séparartion n’en dit pas plus long sur la fin de Daft Punk après 28 ans de création, elle ouvre la porte à toutes les interprétations possibles. Une vidéo que Thomas Bangalter a accompagnée d’un smiley et d’un message « If love is the answer, you’re home » signé de sa main. Le mystère reste complet.

