Aya Nakamura, Charles Aznavour, Bob Sinclar... Ces artistes qui boostent les ventes de la musique française à l'étranger

En 2023, les exportations de musique française ont progressé de 30 % grâce à la popularité croissante d'artistes comme Aya Nakamura ou Tiakola, et l'aura toujours présente de légendes comme Charles Aznavour.

La France à la conquête du monde. Grâce à des artistes contemporains et des icônes du passé, selon les données du Centre national de la musique (CNM), les exportations de la musique française ont connu une hausse de 30 % l'année dernière.

Des seuils de certifications réglementés

En collaboration avec le Syndicat national de l'édition phonographique, l'organisme a dévoilé les certifications des albums français les plus exportés en 2023, en tenant compte des ventes physiques (CD, vinyle) et numériques, ainsi que des écoutes en streaming gratuites. Ainsi, pour les albums, les seuils sont : disque d'Or (50.000 équivalents ventes), de Platine (100.000 ventes) et Diamant (500.000 ventes), avec des variantes telles que 2xDiamant.

Concernant les singles, principalement écoutés sur les plates-formes de streaming de nos jours, les artistes doivent obtenir 15 millions d'écoutes pour le disque d'Or, 30 millions pour le Platine et 50 millions pour le Diamant.

Tiakola et Dadju séduisent les étrangers

Tiakola et Dadju ont obtenu la certification Or pour leurs albums studio respectifs «Melo» et «Cullinan». Le single «Casanova», de Soolking et Gazo, est certifié Diamant à l'export, tout comme le remix de 2022 du titre «World Hold On» de Bob Sinclar et Fisher, initialement sorti en 2006. Pierre de Maere est certifié Or avec son titre «Un jour je marierai un ange», qui a cumulé plus de 60 millions de vues sur TikTok.

Le rap est bien représenté avec des artistes comme Hamza, SCH et ZEG P, qui ont marqué l'été 2022 avec le célèbre titre «Fade Up», qui est disque d'Or. Ninho, qui fera son premier concert au Stade de France en 2025, figure sur 18 certifications. Jul et PNL, eux, valident albums et singles.

Les femmes, encore sous représentées

Aya Nakamura, qui est la chanteuse francophone la plus écoutée au monde, cartonne avec son album «Nakamura» (2018), qui a franchi le cap du million d'exemplaires vendus à l'étranger (2xDiamant, tandis que son dernier opus, «DNK» (2023), est certifié Or. Cependant, l'organisation souligne que «les femmes sont encore trop faiblement représentées en 2023», avec seulement «20 % des titres» entrés dans les radars qui comportent «une présence féminine (4 % en solo et 16 % en mixte)».

Parmi les rares artistes féminines qui se distinguent, l'album «Nonante-Cinq» (2021) d'Angèle a atteint le seuil Platine avec plus de 100.000 exemplaires vendus à l'étranger, tandis que le titre «Paro» de Nej est certifié 2xDiamant pour ses ventes à l'étranger. Huit ans après sa sortie, la chanteuse Jain est certifiée «6xDiamant» avec son titre «Makeba», grâce à ses 429 millions d'écoutes dans le monde et près de 60 milliards de vues sur TikTok.

Côté classiques, Charles Aznavour est encore en vogue, notamment avec son morceau «Hier encore» (1964), qui est certifié Diamant à l'export. Un succès dû à son utilisation dans la série «Lupin» avec Omar Sy, et son sample dans la chanson «MONACO», issue du dernier album de Bad Bunny, «nadie sabe lo que va a pasar mañana».