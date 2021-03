César 2021 : Nominations, organisation, diffusion... Tout savoir sur la cérémonie

La 46e cérémonie des César se tiendra ce vendredi 12 mars à l’Olympia, et sera retransmise en exclusivité, en clair et en direct sur Canal+, dès 21h. La comédienne Marina Foïs animera cette grand-messe du cinéma français présidée cette année par l’acteur Roschdy Zem. Une soirée qui devra se réinventer en raison de la pandémie, mais promet son lot de surprises et de récompenses.

Marina Foïs, qui succède à l'humoriste Florence Foresti en tant que maîtresse de cérémonie, devra faire oublier les César 2020. Une compétition qui avait été ternie par la polémique Polanski et vu l'actrice Adèle Haenel quitter la salle en colère. La direction de l'Académie des César avait même démissionné avant la cérémonie, et a depuis été renouvelée.

L'ex-Robin des Bois tentera aussi de redonner le sourire à un secteur qui attend des réponses du gouvernement pour une réouverture prochaine des salles de cinéma.

Une édition sans public (ou presque)

L’Académie des César doit faire face au Covid-19 et respecter par conséquent un protocole sanitaire strict. «Mais il était absolument primordial (…) de maintenir ce rendez-vous en l’honneur de toutes celles et ceux qui se sont battus en 2020 pour continuer à faire vivre le cinéma malgré la crise que nous subissons», ont rappelé les organisateurs dans un communiqué.

Découvrez la grande fresque des Nommés aux #César2021, réunis virtuellement grâce au travail des équipes de l'ENS Louis Lumière!





Agathe Calmanovic-Plescoff, Louise Pasquier, Karla Vinter-Koch et leur professeur Christophe Caudroy - ENS Louis Lumière pour Académie des César 2021 pic.twitter.com/n4dP75G6CL — Académie des César (@Les_Cesar) February 26, 2021

Pour que cette fête puisse avoir lieu en présentiel, seuls les artistes nommés, les remettants de chaque César dont Valérie Lemercier, Nathalie Baye, Isabelle Huppert ou encore Vincent Dedienne, ainsi que les personnalités honorées seront invités dans l’enceinte de l’Olympia. C’est la première fois que la cérémonie se déroulera dans cette salle mythique parisienne, la salle Pleyel servant habituellement d’écrin.

La 46e Cérémonie des #César2021, présentée par @foismarina, le vendredi 12 mars en clair, en direct et en exclusivité sur @canalplus. pic.twitter.com/iKrhlsHuY9 — Académie des César (@Les_Cesar) February 19, 2021

Un vote exclusivement en ligne

A cause de la pandémie, le règlement a été modifié. Le vote se déroule cette année exclusivement en ligne et peut être validé jusqu’à ce vendredi 12 mars, 16h. Les membres de l’Académie votent pour 21 catégories, la 22e statuette étant décernée par 1.500 lycéens pour le César des lycéens.

A noter que la sélection a été restreinte pour cette 46e édition du fait que les sorties de films ont été réduites à peau de chagrin à cause des confinements.

Blanche Gardin, Laurent Lafitte à l’écriture, Benjamin Biolay à la musique

Si Marina Foïs tiendra le rôle de maîtresse de cérémonie et Roschdy Zem, celui de président, les humoristes et comédiens Blanche Gardin et Laurent Lafitte ont participé à l'écriture des textes qui ponctueront ce grand rendez-vous du cinéma, tandis que le musicien et cinéphile Benjamin Biolay dirigera l’orchestre présent sur la scène de l’Olympia. Les musiciens joueront pour la sortie de chaque gagnant et pourraient reprendre de célèbres musiques de films. Il y aura aussi des invités dont les noms restent encore secrets.

Marina Foïs a promis une édition «historique», ajoutant que «cette cérémonie de trois heures doit être cohérente, presque (comme) un spectacle».

«Les choses qu’on dit, les choses qu’ont fait», «Adieu les cons», et «Eté 85» en tête des nominations

Avec treize nominations, le long-métrage d’Emmanuel Mouret «Les choses qu’on dit, les choses qu’ont fait» arrive en tête, suivi par la satire sociale «Adieu les cons» de et avec Albert Dupontel, ex-aequo (avec douze nominations) avec le drame «Eté 85» de François Ozon. Quant aux actrices et acteurs nommés, on retrouve Virginie Efira, Camélia Jordana, Laure Calamy, Sami Bouajila, Jonathan Cohen ou encore Lambert Wilson.

Ces nominations ont suscité la joie, la surprise, et parfois l'incompréhension de certains artistes, à l'instar de Gustave Kervern. «Apparemment on est nominé juste dans «Meilleur scénario». Décidément, on a vraiment pas des têtes à Césars», a écrit le coréalisateur du long-métrage «Effacer l'historique», sur Twitter.

Apparemment on est nominé juste dans « Meilleur scénario ». Décidément, on a vraiment pas des têtes à Césars. — Gustave Kervern (@GustaveKervern) February 10, 2021

Un César anniversaire pour la troupe du Splendid

Ils nous ont fait rire avec «Les Bronzés font du ski», «Papy fait de la résistance» ou encore «Le Père Noël est une ordure»… Autant de films signés par la troupe du Splendid qui font aujourd’hui partie du patrimoine national de l’humour français. Alors quoi de plus logique que de remettre à ses membres un César spécial pour les remercier d’avoir inspiré «des générations entières d’artistes». «Chère Josiane, cher Michel, chère Marie-Anne, cher Christian, cher Gérard, cher Thierry et cher Bruno, vous êtes effectivement splendides. C’est un grand honneur de vous recevoir sur la scène de l’Olympia le vendredi 12 mars prochain, pour vous remettre un César spécial anniversaire, 40 ans après l’ouverture du théâtre Le Splendid Saint-Martin», a précisé l’Académie.

Darla dirladada ! Le Splendid, formidable troupe qui a marqué à jamais la comédie et le cœur des Français recevra un César anniversaire lors de la 46ème Cérémonie des #Cesar2021 — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 12, 2021

La suppression du César du public et de la règle du non-cumul

Créé en 2018, le César du public récompensait le film qui avait enregistré le plus grand nombre d’entrées en France durant l’année écoulée. En 2020, la règle avait quelque peu été modifiée. S’il prenait toujours en compte le choix des spectateurs, ce prix était également attribué en fonction du vote des membres de l’Académie parmi les cinq longs-métrages arrivés en tête du box-office. Les comédies «Raid Dingue» de Dany Boon et «Les Tuche 3» d’Olivier Baroux, ainsi que «Les Misérables» de Ladj Ly, ont ainsi décroché cette statuette respectivement en 2018, 2019 et 2020.

Cette année, le César du public disparaîtra. «Ce prix a évolué depuis sa création et il n’a pas véritablement trouvé sa place selon la nouvelle Assemblée Générale de l’Académie qui a ainsi souhaité l’écarter pour cette année», a indiqué l'institution.

Le César des lycéens est pour sa part maintenu. A noter par ailleurs que le cumul des César du meilleur film et de la meilleure réalisation a été autorisé pour cette édition 2021.

Une affiche en hommage à Michel Piccoli

Pour son affiche officielle, l’Académie des Césars a présenté deux photographies en miroir comme un diptyque des «Choses de la vie» de Claude Sautet, sorti en 1970 et réunissant à l’écran Romy Schneider et Michel Piccoli. «En 2020, Michel Piccoli nous a quittés et nous nous sommes sentis orphelins. Lui rendre hommage était une évidence», a expliqué l’institution du 7e art.

Cette 46e cérémonie ne manquera pas de rendre hommage à l'ensemble des artistes et des techniciens disparus depuis la précédente édition. Parmi eux, les acteurs Jean-Pierre Bacri et Claude Brasseur, ainsi que le scénariste Jean-Claude Carrière et le dialoguiste Jean-Loup Dabadie.

Nous avons également le plaisir de vous dévoiler l’affiche de la 46e Cérémonie des #César2021 : un diptyque autour de "Les Choses de la vie", de Claude Sautet, film Studiocanal, exprimant notre amour et notre soutien au cinéma et à tous ses artisans. pic.twitter.com/onGujbrD9e — Académie des César (@Les_Cesar) February 10, 2021

Une cérémonie disponible en replay

Pour ceux qui ne pourraient suivre cette 46e cérémonie en direct, cette dernière sera rediffusée samedi 13 mars, à partir de 6h45, sur Canal+ Cinéma. Les meilleurs moments seront également accessibles en clair sur Canal+, dès 12h20.