Martin Fourcade, Bixente Lizarazu, Christophe Arron... : Ces sportifs qui ont participé à l'album de Gaëtan Roussel

Ancien leader du groupe Louise Attaque, Gaëtan Roussel revient ce vendredi en solo avec un quatrième et nouvel album «Est-ce que tu sais ?» (Play Two). Parmi les 11 titres, «On ne meurt pas (en une seule fois)», dont le clip met en scène une belle équipe de sportifs.

Pour illustrer ce morceau qui relate avec poésie les morts et les renaissances qu’un homme peut rencontrer tout au long de son existence, Gaëtan Roussel a collaboré avec des légendes, comme le champion de biathlon à la retraite Martin Fourcade, l’ancien footballeur Bixente Lizararu, l’ex-coureur cycliste Bernard Hinault, le pilote de Formule1 reconverti Alain Prost, ou encore l’athlète Christine Arron, devenue adjointe au maire de Champigny-sur-Marne.

«Les sportifs de haut niveau, quand ils partent à la retraite, on dit souvent que c'est la petite mort. C’est un changement énorme et ce n'est pas rare qu'il y ait une dépression plus ou moins grande, parce que tout change. Donc c'était une manière d'incarner cette chanson. Personne ne traverse sa vie et la vie qu'avec des plénitudes. Par contre ce titre veut plutôt dire "Il faut vivre", (…) ils ont été d'accord pour l'illustrer et je les trouve tous très beaux», a expliqué le chanteur à l’AFP, lui qui aurait aimé, plus jeune, devenir footballeur mais qui a préféré troquer le ballon pour la guitare.

Une guitare acoustique que l’on retrouve sur cet album aux mélodies pop rock, ponctué de quelques balades. Gaëtan Roussel signe également deux duos : l’un avec Camélia Jordana sur «La photo», l’autre avec Alain Souchon sur le titre «Sans sommeil», qui évoque les rues désertées pendant le confinement.