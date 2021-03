Soprano, personnalité préférée des enfants âgés de 7 à 14 ans

Comme tous les ans, Le Journal de Mickey a publié son classement des personnalités préférées des 7-14 ans. Et pour la deuxième année consécutive, c’est le chanteur marseillais Soprano qui est numéro 1 dans le cœur des enfants.

A la deuxième place du classement, on retrouve une nouvelle fois les deux rappeurs toulousains Bigflo et Oli. Le podium est complété par le magicien et présentateur Eric Antoine, qui a intégré le top 10 l'an dernier.

A la quatrième place se hisse l'acteur Jean-Paul Rouve, suivi de l'animateur scientifique Jamy Gourmaud, révèle cette étude menée du 8 au 15 février auprès de 400 enfants qui se sont prononcés à partir d'une liste de 85 personnalités francophones ayant fait l'actualité au cours de 2020.

Kylian Mbappé chute de la 3e à la 13e place

«On observe une montée en puissance des personnalités de la télé, effet des confinements successifs comme Éric Antoine, Jamy Gourmaud et aussi Denis Brogniart à la sixième place», a souligné auprès de l’AFP le Journal de Mickey, en kiosques ce mercredi 24 mars.

Au contraire, les sportifs, privés de compétitions durant une longue période en raison de la crise sanitaire, descendent du podium. Troisième l’année dernière, Kylian Mbappé chute à la 13e place et Paul Pogba perd 9 places, précise le magazine.

Côté parité, les personnalités féminines n'apparaissent qu'à la 7e place avec les chanteuses Angèle, et Louane (17e), suivies de Vitaa (26e) et la comédienne Mimie Mathy, alias Joséphine ange gardien (30e).