Roselyne Bachelot, placée en oxgénothérapie, donne de ses nouvelles sur Twitter

Hospitalisée hier, mercredi 24 mars, la ministre de la Culture a donné, de ses nouvelles ce jeudi sur les réseaux sociaux.

Diagnostiquée positive au Covid-19 samedi à la suite de «symptômes respiratoires», Roselyne Bachelot a été hospitalisée hier dans « un état stable », selon les déclarations de son entourage à l'AFP. La ministre a posté cet après-midi un message sur Twitter pour donner de ses nouvelles.

Roselyne Bachelot a d'abord tenu à saluer le travail des soignants, expliquant être « prise en charge par des soignants exceptionnels», avant d'en dire un peu plus sur son état de santé. La ministre a ainsi précisé «bénéficier d'une oxygénothérapie renforcée». Ce procédé consiste en un apport d'oxygène dans le but de rétablir un taux normal d’oxygène dans le sang artériel, chez une personne présentant des difficultés respiratoires, selon l'Institut de formation en soins infirmers de Troyes, bien que la terminologie «renforcée» ne renvoie pas à une procédure spécifique.

Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent!



Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d’une oxygénothérapie renforcée.



Prenez bien soin de vous et de vos proches,



Roselyne

