Mostra de Venise 2021 : Un Lion d'or sera décerné à Roberto Benigni

Dans le cadre de la 78e Mostra de Venise, qui se tiendra du 1er au 11 septembre prochain, l'acteur, réalisateur et scénariste italien Roberto Benigni recevra un Lion d'or d'honneur. Un prix qui récompensera l'ensemble de sa carrière.

Dans un communiqué officiel, le directeur de ce grand festival Alberto Barbera a rappelé que «depuis ses débuts, placés sous le signe d'une bouffée novatrice et irrespectueuse des règles et traditions, Roberto Benigni s'est imposé dans le panorama du spectacle italien comme une figure de référence, sans précédents et sans équivalents».

A 68 ans, le cinéaste a fait preuve d'«exubérance et d'impétuosité, de générosité avec laquelle il se concède au public et de cette joie pleine de passion qui représente peut-être la caractéristique la plus originale de ses créations. Avec un admirable éclectisme, sans jamais renoncer à être lui-même, il a su passer du rôle d'un des plus extraordinaires acteurs comiques (...) à celui de metteur en scène capable de réaliser des films avec un grand impact populaire, pour finir comme l'interprète et le divulgateur le plus apprécié de la Divine comédie dantesque», a ajouté Alberto Barbera.

L’intéressé n’a pas manqué de faire part de sa joie. «Mon cœur est plein de gratitude. C'est un honneur immense que de recevoir une récompense aussi importante pour mon travail de la part de la Mostra de Venise», a-t-il confié.

Roberto Benigni, qui a commencé en 1975, a obtenu un succès mondial avec «La Vie est belle», une tragi-comédie sur l'Holocauste sortie en 1997, où il se met en scène dans le rôle d'un père juif sauvant son enfant en lui faisant croire que leur départ en camp de concentration n'est qu'un jeu, leur permettant en cas de victoire de gagner un char d'assaut.

Une performance remarquable qui lui a valu en 1998 le Prix du Jury du Festival de Cannes, ainsi que trois oscars en 1999 : meilleur film étranger, meilleure bande sonore et meilleur acteur.