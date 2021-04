Oscars 2021 : le Français Florian Zeller décroche le prix du «meilleur scénario adapté»

Pour son premier long-métrage, «The Father», adapté de sa pièce de théâtre éponyme à succès, le dramaturge français Florian Zeller a reçu dimanche l'Oscar du «meilleur scénario adapté».

Auteur français le plus joué au monde, il a expliqué en direct via satellite depuis Paris avoir «écrit ce scénario pour Anthony Hopkins», «le plus grand acteur vivant» selon lui et qui est par ailleurs en lice pour un Oscar, tout comme «The Father», sa première réalisation.

Incroyable !





Ce long-métrage s’intéresse à l’histoire d’Anthony, un vieil homme vivant à Londres et victime de symptômes proches de ceux de la maladie d’Alzheimer. Cette histoire lui a été inspirée par sa grand-mère, dont il était très proche et qui a commencé à souffrir de démence lorsqu'il avait 15 ans.

Avant Anthony Hopkins, à la création au Théâtre Hébertot en 2012, Florian Zeller avait confié le rôle à l'acteur français Robert Hirsch qui le jouera pas moins de 350 fois. C'est son succès outre-Manche, où la presse l'a comparé à Harold Pinter et où trois de ses pièces étaient parfois jouées en parallèle, qui a permis au dramaturge d'être connu internationalement, jusqu'en Asie et en Amérique latine.

Marié à l'actrice Marine Delterme et père de deux enfants, l'écrivain de 41 ans a partagé son Oscar avec son complice britannique Christopher Hampton, qui a traduit ses œuvres en anglais.