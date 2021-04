François Cluzet jouera l'ancien patron Carlos Ghosn dans la mini-série Le Fugitif

L’acteur François Cluzet endossera le costume de l’ex-homme d’affaire déchu dans « Carlos Ghosn, le Fugitif », une mini-série en cours de préparation.

A 65 ans, le Français a été choisi pour retracer le parcours de l’ancien magnat de l’industrie automobile, selon Variety. « Carlos Ghosn est un personnage tellement charismatique et fascinant qu'il nous fallait le talent d'un acteur de sa stature pour l'incarner, des projecteurs aux aspects les plus sombres de sa vie », a ainsi expliqué dans les colonnes du magazine Pascal Breton, co-fondateur de Fédération Entertainment qui produit cette mini-série. Et d’ajouter : «avec François Cluzet, nous avons trouvé le bon match. Et la mythologie de Carlos Ghosn peut continuer».

Un thriller à supense en six épisodes

Librement adaptée du livre « Le fugitif » signé Régis Arnaud et Yann Rousseau, cette mini-série en six épisodes reviendra sur le succès de Carlos Ghosn, comme sur sa chute et son évasion ultra médiatisée. Arrêté en novembre 2018 par la police japonaise pour malversations financières, maintenu en détention durant plus d’un an, l’ancien président-directeur général de Renault-Nissan s’était enfui dans une malle en décembre 2019 pour rejoindre le Liban. Pays où il séjourne aujourd'hui sans pouvoir le quitter.

La réalisation a été confiée à Frédéric Jardin, déjà à la barre de «Braquo» ou «Engrenages», qui compte bien faire de ce rendez-vous un «thriller» doté d’un «suspense politico-financier ».