Army of the Dead : Jonathan Cohen va jouer dans le prequel produit par Zack Snyder

Il nous a fait mourir de rire dans la série «La Flamme» sur Canal+. Le comédien français Jonathan Cohen, qui a par ailleurs été nommé au César du meilleur acteur cette année pour «Enorme», jouera dans le prequel d’«Army of the Dead» produit par Zack Snyder.

Dans une interview accordée au magazine Première, celui-ci, dont le film «Army of the Dead» sortira le 21 mai sur Netflix, est revenu sur ce choix audacieux. «Pour le prequel, on cherchait quelqu’un capable de jouer le patron d’Interpol, un mec marrant mais qui puisse aussi apporter de la gravité au rôle. Très peu d’acteurs peuvent faire les deux. Jonathan Cohen était la bonne personne», explique-t-il.

«Army of Thieves» sera réalisé par Matthias Schweighöfer, qui fait par ailleurs déjà partie du casting d’«Army of the Dead». Ce film, qui mêlera action et scènes d'épouvante, s’intéressera donc «au personnage joué par ce dernier dans le long-métrage de Zack Snyder», peut-on lire dans les notes de production. On ne sait pas encore quand le film sortira au cinéma. Mais on a hâte de découvrir la performance de Jonathan Cohen, alias «Serge le Mytho».