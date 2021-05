Réouverture des musées : les expos à découvrir en famille

Vous comptiez vous ruer sur une exposition mercredi 19 mai 2021 pour la réouverture des musées après plus de 6 mois de fermeture mais vos enfants n'ont pas école ? Pas de panique, voici une séléction de cinq exposition à découvrir en famille.

« Espions » à la Cité des Sciences et de l’Industrie

©Universcience. Photo / N.Breton

Préparez-vous à remplir une mission secret-défense. L’exposition « Espions », conçue avec les principaux acteurs du renseignement français, propose une expérience de visite immersive inspirée de la série « Le Bureau des Légendes » dont vous retrouverez certains décors. Après une introduction au monde du renseignement, le parcours propose de participer à la collecte d’informations après la détéction d'un essai nucléaire de faible intensité en République Occidentale.

Exposition conseillée à partir de 12 ans. Jusqu’à l’été 2021 à la Cité des Sciences et de l’Industrie dans le Parc de la Villette 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris. Plein tarif 12€, tarif réduit 9€. Réservation en ligne fortement recommandée.

« Bijoux de mécanique » au Musée de l’air et de l’espace du Bourget

Axel Ruhomaully- Capture Musée de l'air et de l'Espace

Le photographe-explorateur passionné d’aviation Axel Ruhomaully s’est installé au Bourget pour une carte blanche et dévoile des clichés uniques qui racontent la mémoire du patrimoine aéronautique et spatial réalisés dans des lieux d’exception à travers le monde. Un véritable cabinet de curiosité enrichis par des objets issus de la collection du musée.

Pour sa réouverture, le musée a également réorganisé son tarmac et propose désormais quatre zones thématiques ainsi que 3 nouveaux avions.

Jusqu’au 28 novembre 2021 au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. Plein tarif 16€, gratuit pour les moins de 26 ans. Réservation en ligne conseillée.

« Rire, la science aux éclats » au musée de l’Homme

Rire ça fait du bien © Ling Wang

Comment se déclanche le rire ? A quoi sert-il ? Pourquoi le rire est-il contagieux ? Cette exposition ludique et interactive a été conçue pour un jeune public et permet d’explorer un sujet qui nous touche tous et qui nous fait du bien. Petits et grands pourront expérimenter les déclencheurs de ce mécanisme ou bien encore découvrir le rire des autres animaux.

Exposition conseillée au 6-12 ans. Jusqu’au 2 aout 2021 au Musée de l’Homme. Plein tarif 12€, tarif réduit 9€. DU 19 au 24 mai 2021, l’exposition est gratuite pour les moins de 26 ans. Réservation des billets gratuit ou payant obligatoire en ligne.

« Louis de Funès » à la Cinémathèque française

Capture site Cinémathèque française

C’est la première fois que la cinémathèque consacre une grande exposition à un acteur. Il fallait que ce soit pour l’acteur le plus populaire du cinéma français. Découvrez une rétrospective de la carrière de ce génie du cinéma comique qui continue à faire rire petit et grand et profitez-en pour (re)voir ses plus grands classiques sur grand écran.

Jusqu’au 1er aout 2021 à la Cinémathèque française. Plein tarif 10€, tarif moins de 18 ans 5€. Réservation en ligne fortement conseillée.

« forever play, asdrúbal colmenárez » au musée en herbe

Capture Facebook Le Musée en Herbe

L’exposition se veut interactive pour un public de 3 à 103 ans. Il s’agit d’une rétrospective de l’œuvre basée sur le mouvement et sur le participatif d’Asdrúbal Colmenárez. Dans cette exposition, le spectateur devient acteur à part entière et s’immerge dans l’univers coloré et tactile de l’artiste.

Au musée en Herbe 23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris. Plein tarif 7€, tarif réduit 6€. Réservation des billets en ligne obligatoire. Pour des raisons de sécurité et de jauges, les poussettes ne sont pas admises dans l’exposition, n’oubliez pas votre porte-bébé. Pensez à prendre un crayon pour remplir le jeu de piste avec votre enfant.