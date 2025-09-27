Cathédrale de Nantes : la réouverture prévue ce samedi, la première messe aura lieu ce dimanche

Un peu plus de cinq ans après un incendie criminel qui avait détruit le grand orgue et la verrière du XVe siècle, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, rouvrira ses portes ce week-end.

Deux jours de festivités en perspective. Après l’incendie criminel qui a touché la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes en 2020, l’édifice religieux rouvrira ses portes ce samedi 27 septembre. Le lendemain, il accueillera les fidèles à l’occasion d’une «messe solennelle de réouverture présidée par Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes», est-il annoncé sur le site.

Afin de célébrer l’événement comme il se doit, la cathédrale a concocté un programme millimétré. Ainsi, ce samedi dès 14h30, une cérémonie ouverte au public se tiendra en l’honneur des artisans qui ont rénové le monument. L’après-midi sera ensuite rythmé par des concerts et des prises de parole.

Le lendemain, des visites gratuites libres et guidées s’effectueront jusqu’à 13h avant la messe prévue à 15h30, un événement uniquement sur invitation et inscription.

32 millions d’euros de l’Etat

Des visites guidées de la cathédrale avec des médiateurs du Voyage à Nantes seront aussi organisées le lundi 29 septembre. Elles seront gratuites et ouvertes sur inscription.

Dans un entretien accordé l'année dernière, Mgr Percerou avait indiqué que la date de réouverture avait été choisie pour sa proximité avec le 30 septembre, traditionnelle «fête de la dédicace» de l’édifice (jour où elle a été ouverte au culte pour la première fois).

Fermée au public après l'incendie criminel survenu le 18 juillet 2020, la cathédrale a subi d’importants travaux de dépollution, préalables au chantier de restauration qui avait démarré à la fin de l’année 2023.

L’État, propriétaire de l’édifice, a entièrement financé ces travaux à hauteur de 32 millions d’euros.