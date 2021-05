Indiana Jones : le célèbre chapeau d'Harrison Ford mis en vente à Hollywood

Avis aux fans des films de la saga «Indiana Jones», le célèbre chapeau d'Harrison Ford sera mis aux enchères le mois 29 juin à Hollywood. Il faudra toutefois débourser une coquette somme pour se l’offrir.

Fabriqué sur mesure pour l’acteur de 78 ans, qui l'a porté en 1984 dans «Indiana Jones et le Temple maudit», le couvre-chef sera mis en vente avec un prix estimé entre 150.000 et 250.000 dollars (entre 122.800 et 204.700 euros).

Le directeur de la maison de ventes Prop Store, Brandon Alinger, a précisé auprès de l’Agence France-Presse (AFP) que le chapeau avait été commandé par la production au prestigieux chapelier londonien Herbert Johnson, un an avant le début du tournage.

«Ils ne se sont pas contentés d'entrer dans le magasin et de prendre un chapeau sur une étagère, a-t-il expliqué. Ils ont combiné les caractéristiques de certains chapeaux pour faire ce qui est devenu le chapeau d'Indiana Jones, sans doute aujourd'hui l'un des plus reconnaissables tous films confondus».

«Indiana Jones 5» au cinéma en 2022

Pour rappel, «Indiana Jones 5», dernier épisode de la saga, sortira au cinéma en juillet 2022, à l’occasion du 80e anniversaire de Harrison Ford. Contrairement aux films précédents, ce n’est pas Steven Spielberg qui sera aux commandes pour ce cinquième opus, mais James Mangold (Logan, Le Mans 66).

La suite des aventures de l’archéologue le plus connu du cinéma avait été annoncée dès 2016 par Disney. Initialement, sa sortie dans les salles obscures était prévue pour 2019, mais le projet a accumulé les retards en raison de divergences entre les producteurs et les scénaristes, puis la pandémie de Covid-19 a complètement bouleversé le calendrier des productions.