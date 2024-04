«The Crown» : Emma Corrin et Gillian Anderson mettent aux enchères les tenues qu'elles portaient pour jouer la princesse Diana et Margaret Thatcher

Emma Corrin et Gillian Anderson, les actrices qui ont joué les rôles de la princesse Diana et Margaret Thatcher dans «The Crown», ont choisi de vendre leurs costumes aux enchères pour récolter des fonds pour une association.

Un beau geste. Les tenues portées par Emma Corrin et Gillian Anderson, dans les rôles respectifs de la princesse Diana et Margaret Thatcher dans les saisons 3 et 4 de la série à succès «The Crown», ont été mises aux enchères afin de collecter des fonds pour l'association caritative War Child.

«En enchérissant lors du «Spring Clean», vous pouvez montrer votre soutien et aider War Child à toucher encore plus d'enfants», a déclaré la comédienne Gillian Anderson, qui a également fait don d'une veste portée lors de son passage dans la série «Sex Education».

De son côté, Emma Corrin a donné la robe verte de la princesse Diana qu’elle portait dans la série télévisée, qui couvre la vie de la reine Élisabeth II, avec de nouveaux acteurs toutes les deux saisons.

En plus des tenues des deux actrices, la vente comprendra le scénario original du premier épisode de la troisième saison de la série, couvrant la période de 1964 à 1977, lorsque Harold Wilson est devenu Premier ministre du Royaume-Uni.

Le scénario original de «Love Actually» à vendre

Au total, plus de 70 célébrités ont contribué à la vente en partageant certains de leurs objets les plus précieux, notamment le groupe Coldplay avec une peau de batterie, le chanteur Ed Sheeran avec l'une de ses guitares, et Nile Rodgers pour la collecte de fonds annuelle «Spring Clean» de War Child.

Les acheteurs pourront mettre la main sur des articles tels qu'un livre et un album signés par Bradley Cooper, un livre en édition limitée du scénario de Saltburn signé par tous les acteurs, ou une affiche «Barbie» signée par Margot Robbie, entre autres.

Emma Freud et Richard Curtis, respectivement scénariste et réalisateur de «Love Actually», ont également fait don du scénario original du film, qui contient des intrigues inédites coupées du montage final.

War Child organise cette vente aux enchères annuelle pour collecter des fonds destinés aux enfants vivant dans des zones de conflit. L'événement se déroulera du 25 avril au 16 mai.