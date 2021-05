Réouverture des salles : le calendrier des théâtres jusqu'à l'été

Les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir leurs portes dès le 19 mai. Toutefois, entre jauge et couvre-feu évolutifs, la réouverture se fera progressivement.

Pour y voir plus clair, ce calendrier non exhaustif référence les salles qui accueilleront à nouveau le public en mai, en juin et en juillet. En effet, seules quelques salles rouvriront définitivement le 19 mai. Un grand nombre attendront le 9 juin et l’assouplissement des jauges - qui passera à cette date de 35 % à 65 % avec un couvre-feu décalé de 21 h à 23 h, permettant une séance du soir - pour accueillir le public.

De quoi retrouver le chemin des salles en attendant septembre et la rentrée théâtrale, période que de nombreux théâtres, notamment privés, ont fait le choix de privilégier pour lever le rideau une bonne fois pour toute, espèrent-ils.

Dès le mois de mai

Le théâtre de la Ville n'a pas souhaité garder porte close une seconde de plus et rouvrira dès le 19 mai à 7 h du matin. Son directeur Emmanuel Demarcy-Mota y mettra en scène «Six personnages en quête d'auteur» de Luigi Pirandello, une pièce qui fête ses 100 ans et que la troupe d'Emmanuel Demarcy-Mota connaît sur le bout des doigts, puisqu'elle la joue depuis 20 ans.

Le théâtre 14 joue aussi la carte de la réouverture totale dès le 19 mai, avec au fil des semaines plusieurs pièces à l'affiche : «Un garçon d'Italie» jusqu'au 30 mai, «La 7e vie de Patti Smith» du 1er au 5 juin, et «Dans la solitude des champs de coton», du 10 au 26 juin, mise en scène et interprétée par Charles Berling.

Le Point Virgule et le Grand Point Virgule retrouveront leur programmation quotidienne dès le 21 mai après deux soirées de festivités les 19 et 20 mai. Avec, au programme du temple de l'humour de la rue Sainte-croix-de-la-bretonnerie et de son petit frère le grand Point Virgule, du rire, du rire et encore du rire.

Le Petit Montparnasse trépignait. Et c'est un retour en deux temps qu'organise le théâtre avec, dès le 26 mai, une pièce «Saint Ex à New York» programmée à 19 h, offrant une plongée dans la vie de l'auteur du Petit Prince. Dès le 9 juin, ce sont deux pièces qui seront cette fois à l'affiche avec, à 19 h, la reprise d'un succès «L'un de nous deux», campé par Christophe Barbier et Emmanuel Dechartre dans la peau de Georges Mandel et Léon Blum, suivi à 21 h de «Saint Ex à New York».

Comme nous l'avons attendu ce post...



Nous avons la joie de vous annoncer que la réouverture du Petit @TMontparnasse est imminente !





Dès le 26/05, découvrez #SAINTEXANEWYORK, puis à partir du 9/06 retrouvez #LUNDENOUSDEUX





A bientôt ?https://t.co/ZrbdF5LHyJ pic.twitter.com/KT1sIq4Jtr — Théâtre Montparnasse (@TMontparnasse) May 11, 2021

Le Casino de Paris doit rouvrir ses portes le 26 mai avec une comédie musicale familiale «Aquaville», suivie du spectacle plein d'énergie de danse et de musique cubaines «Soy de Cuba» à l'affiche du 3 au 30 juin. L'humoriste Inès Reg y fera aussi son retour sur scène du 1er au 11 juillet. L’artiste, qui a partagé la nouvelle sur les réseaux, ne manquera pas de mettre des paillettes dans la vie des spectateurs.

Le théâtre du Châtelet et sa magnifique salle entièrement rénovée et inaugurée en septembre 2019 rouvre ses portes à partir du 27 mai, avec « du rêve, du rire, de la danse et, toujours, de la musique pour une réouverture tant attendue par toutes nos équipes », note l’institution. Avec entre autres, au programme : L’Homme de la Mancha de Brel, V’lan dans l’œil avec Pierre-André Weitz et Olivier Py, Anne Teresa de Keersmaeker ou encore Lucinda Childs.

A partir de juin

Le théâtre du Rond Point annonce une réouverture en fanfare dès le 1er juin. Sept pièces y seront à l'affiche entre début juin et mi-juillet avec notamment le retour du «Cirque Invisible» de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thiérrée, du 29 juin au 13 juillet.

La Comédie Française rouvrira de son côté progressivement ses trois salles au fil du mois de juin. Le Studio-Théâtre donnera le coup d'envoi le 2 juin, suivi de la Salle Richelieu le 5 et du Théâtre du Vieux-Colombier à partir du 17. Quatre créations et une reprise y seront proposées.

[LA COMÉDIE REPREND !]



La Comédie-Française rouvrira ses portes dès le 02/06 au Studio-Théâtre, le 05/06 Salle Richelieu et le 17/06 au Théâtre du Vieux-Colombier avec quatre créations et une reprise. L'ouverture des ventes aura lieu le 25/05 à 11h pour la période du 02 au 17/06. — Comédie-Française (@ComedieFr) May 17, 2021

La Scala Paris attend le public «avec une folle impatience dès le 7 juin en salle et en terrasse», comme le note le théâtre dans un communiqué. Avec, pour relancer la vie culturelle, une fête de la musique contemporaine orchestrée par France Musique en live, sur les ondes et dans la salle. Côté théâtre, Alexis Michalik et toute la troupe d’«Une histoire d’amour» prendront leurs quartiers d’été à la Scala dès le 1erjuillet, quand la Picolla Scala, la petite salle inaugurée quelques jours avant la fermeture des théâtres en octobre, accueillera dès le 11 juin la clown Ruthy Scetbon dans la peau d’une femme de ménage de théâtre ou encore le comédien Jos Houben, venu disséquer les mécanismes du rire.

Le théâtre des Mathurins ne cache pas sa joie. «C'est au son retentissant des tambours, des hourras et des applaudissements, que nous vous annonçons notre réouverture le 9 juin prochain», a posté le théâtre sur Twitter. Avec pour sa réouverture une pièce devenue culte : «Dernier coup de ciseaux».

Le théâtre des Béliers Parisiens célèbrera la reprise de la vie culturelle dès le 9 juin, avec une pièce unanimement saluée : «Le porteur d'histoire» d'Alexis Michalik, avant de présenter dès mi-juillet une création attendue. Le théâtre parisien d'Arthur Jugnot accueillera «La course des géants», la nouvelle création de Mélody Mourey, auteure de la pièce à succès «Les crapauds fous». Avec cette fois un récit sur la conquête spatiale, mêlant à nouveau la grande et la petite histoire.

La Nouvelle Seine, sa péniche et son restaurant rouvriront eux aussi dès le 9 juin avec à l'affiche plusieurs spectacles. Parmi eux, le premier show de Fanny Ruwet «Bon anniversaire Jean», ou encore Audrey Vernon et son «Billion dollar baby».

Le théâtre Rive Gauche retrouve lui aussi le public à compter du 9 juin avec «Le petit Coiffeur » de Jean-Philippe Daguerre, à qui l’on doit l’excellente pièce multi-récompensée «Adieu Monsieur Haffmann». La pièce donnée en janvier sur Facebook sera jouée jusqu’au 25 juillet.

Le Bataclan retrouvera le public dès le 10 juin avec un concert du légendaire groupe de reggae Black Uhuru, suivi les 11 et 12 juin du DJ set littéraire de Frédéric Beigbeder. Un seul en scène hybride, prévu à l'origine en mars dernier pour célébrer les 30 ans de sa première publication «Mémoires d'un jeune homme dérangé», et les 20 ans de son roman culte «99 francs».

Le théâtre de l’Œuvre, co-dirigé par François-Xavier Demaison et Benoît Lavigne, célèbrera sa réouverture dès le 14 juin avec une création plusieurs fois reportée en raison de la crise sanitaire. L’humoriste Guillermo Guiz, révélé au Point-Virgule avec son premier one man « Guillermo Guiz a un bon fond », y dévoilera son deuxième spectacle « Au suivant ».

Le Théâtre Fontaine réservera une belle surprise au public. A partir du 25 juin et pour quinze avant-premières, l'équipe déjantée des Faux British, Molière de la meilleure comédie en 2016, présentera sa nouvelle création «Dans la Cour des grands». La première se tiendra ensuite le 26 août.

Le théâtre de la Renaissance proposera à partir du 25 juin une pièce de Ray Cooney mise en scène par Arthur Jugnot : «Espèces menacées». Non pas l'histoire d'un animal en voie de disparition mais d'une mallette pleine de billets de banque, qui de Paris à l'Argentine attire les convoitises.

Autant de pièces, de one-men show et de spectacles qui feront résonner à nouveau les théâtres et redonneront du sens à ce que l'on appelle l'art vivant.