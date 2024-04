«Il était temps pour Les 10 commandements de revenir», selon Albert Cohen, son producteur

Le spectacle culte «Les 10 commandements - L’envie d’aimer», sillonne à nouveau les routes de France dans une version inédite, qui prendra ses quartiers à Paris du 5 au 27 juin prochain. Un retour qui a une «saveur toute particulière» pour son producteur, Albert Cohen.

Près de vingt-cinq ans après sa création, «Les 10 commandements - L’envie d’aimer», spectacle phénomène mis en musique par Pascal Obispo, a repris la route. Programmé à Clermont-Ferrand, Lyon et Amiens en mai, puis à la Seine Musicale du 5 au 27 juin, avant de sillonner à nouveau la France dès fin septembre et l'année prochaine, ce retour a une saveur particulière pour son producteur Albert Cohen. «C’est la première de mes productions, elle laisse un souvenir indélébile», souligne-t-il.

D’autant plus quand on connaît le succès qu’a connu le spectacle créé en octobre 2000 autour de la vie de Moïse, campé à l’époque par Daniel Lévi, décédé en 2022. Un show porté par le titre devenu culte «L’envie d’aimer», et salué par deux millions de spectateurs.

Pourtant, ce retour aurait pu ne pas voir le jour, explique Albert Cohen. «Je ne m’imaginais pas refaire le spectacle sans Daniel Lévi, et puis Daniel nous a quitté», raconte-t-il. C’est lors d’une soirée hommage au chanteur que ce retour sur scène est finalement devenu une évidence pour Pascal Obispo et Albert Cohen, précise ce dernier, mais «avec Pascal, nous voulions refaire le spectacle de manière différente».

Une nouvelle version

C’est donc une version inédite qui investit la scène. «On garde l’histoire, les personnages, mais tout le reste a changé», souligne le producteur, pour qui «il était temps pour "Les 10 commandements" de revenir», comme l’ont fait d’autres spectacles incontournables comme «Starmania» ou «Notre-Dame de Paris», précise-t-il, avant de souligner les multiples changements.

Le Clip officiel de " L'envie d'aimer ", interprété par la Troupe du Spectacle musical.https://t.co/VnRHGguYwo





Rendez-vous sur scène, dans toute la France, à partir de mars 2024



La billetterie est disponible dès maintenant : https://t.co/x68uLWhhcS pic.twitter.com/KvMG0kYui0 — Les 10 Commandements - L’Envie d’Aimer (@Les10CommOff) December 1, 2023

Nouveau casting, nouvelle mise en scène confiée à Giuliano Peparini, nouvelle musique de Pascal Obispo, nouvelle scénographie virtuelle fusionnant 3D et spectacle vivant, «Les 10 commandements - L'envie d'aimer» s'est offert une cure de jouvence.

«La version originale a été présentée il y a 25 ans. Aujourd’hui, on produit différemment, les progrès technologiques permettent des prouesses. Ce spectacle est résolument moderne», poursuit le producteur, à qui l’on doit également «Le Roi soleil» ou encore «Mozart, l’opéra rock».

Un show qui réunit sur scène neuf chanteurs, trente et un danseurs et mobilise au total pas moins de 140 personnes pour faire tourner cette énorme production, qui redonne vie à un spectacle culte.

«Les 10 commandements L'envie d'aimer», en tournée en France et du 5 au 27 juin à la Seine Musicale.