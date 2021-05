Paris : entièrement rénové, le musée Carnavalet s'apprête à ouvrir au public

Plus de quatre années de travaux auront été nécessaires pour remettre à neuf le célèbre musée parisien. Entièrement rénové, le musée Carnavalet – dédié à l'histoire de Paris – a été inauguré ce mercredi 26 mai, par Anne Hidalgo.

«Le plus ancien musée de la Ville de Paris, situé au cœur du Marais et riche de plus de 625.000 œuvres, fait peau neuve», s'est ainsi félicitée la municipalité parisienne, quelques jours avant la réouverture officielle du «Musée Carnavalet - Histoire de Paris», prévu le samedi 29 mai prochain.

En attendant, Anne Hidalgo et son équipe ont pu faire le tour du propriétaire, déambulant entre les deux hôtels particuliers entièrement restaurés qui constituent le musée. Une rénovation de grande ampleur nécessaire, alors que ce musée – qui n'était plus aux normes – était jugé vieillissant, sombre et peu accessible.

Impossible de passer à côte de cette restauration tant tout a été refait, à l'intérieur comme à l'extérieur, en respectant l'histoire et l'architecture des lieux. A l'intérieur, tout a été repensé, du sol au plafond, avec un nouvel éclairage et des salles plus accessibles, permettant une meilleure fluidité et améliorant de fait le parcours de visite. A l'extérieur, tous les bâtiments ont été ravalés et le jardin a été magnifié.

L'histoire de Paris, de la Préhistoire à nos jours

Mais pour la directrice du musée Valérie Guillaume, la vraie nouveauté est de pouvoir désormais offrir aux visiteurs «un fil chronologique continu, de la Préhistoire jusqu'à nos jours sans période absente», et ce, «même si certaines [époques] sont plus développées que d'autres».

Un vrai plus selon l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la culture, Carine Rolland, qui estime que cette nouvelle disposition des collections permet aujourd'hui de retracer «une histoire de Paris de manière à la fois historique, documentaire, sentimentale et proche des habitants».

Deux espaces ont ainsi été créés. D'une part, deux salles d’introduction pour présenter Paris, ses symboles, ses données-clés et l’histoire de la création du musée et de ses donateurs ont été imaginées. Au rez-de-chaussée par exemple, 60 enseignes – typiques des rues de la capitale – ont été suspendues dans les airs, transportant le visiteur directement au XIXe siècle.

D'autre part, de nouvelles salles ont été aménagées au sous-sol, pour exposer les collections allant du mésolithique (9600-6000 avant notre ère) jusqu’au milieu du XVIe siècle.

Une rénovation estimée à plus de 58 millions d'euros, financée en grande partie grâce à une subvention de la Ville de Paris. Mais nécessaire, afin d'améliorer la qualité de l'accueil et de la médiation, la présentation des collections ainsi que l'accessibilité à tous les publics.

A noter que l'entrée du musée est gratuite, et que les créneaux – obligatoires – de réservation sont ouverts au public depuis le 17 mai, pour une visite possible du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Il est également possible de réserver une visite guidée, pour un prix allant de 3 à 7 euros par personne.