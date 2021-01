Paris : voici les 10 musées qui doivent (r)ouvrir leurs portes en 2021

La Fondation Pinault, la Maison de Victor Hugo ou encore le musée Carnavalet... Malgré les incertitudes causées par l'épidémie de coronavirus et la fermeture des lieux culturels, plusieurs musées parisiens – construits ou rénovés – doivent ouvrir leurs portes cette année.

Voici la liste non-exhaustive de ces musées, susceptible d'évoluer au gré du contexte sanitaire et des annonces gouvernementales ad hoc :

La cinémathèque française

Il ne s'agit pas d'un nouveau musée à proprement parler, mais tout comme. Le 13 janvier prochain, la Cinémathèque française va devenir le musée Méliès, du nom du célèbre réalisateur français et illusionniste Georges Méliès. Situé rue de Bercy, dans le 12e, ce musée proposera alors de cheminer «avec Georges Méliès» et de remonter ainsi «aux origines du cinéma».

«Des premiers films truqués jusqu’aux effets spéciaux les plus récents, c’est une traversée de l’histoire du cinéma qui sera proposée», explique ainsi l'équipe du musée, qui promet aux visiteurs de les «embarquer pour un voyage féerique où magie, merveilleux et science-fiction se mêlent».

Musée Méliès, 51 rue de bercy (12e)

la Fondation Pinault

Le 23 janvier, c'est un chantier de grande ampleur qui est censé prendre fin dans le quartier des Halles, en plein cœur de la capitale, comme l'affiche sur sa page d'accueil la Bourse de Commerce. Après plus de trois ans de travaux et une ouverture initialement prévue en juin 2020 et finalement reportée, ce nouveau musée parisien dédié à la collection Pinault à Paris devrait enfin ouvrir ses portes au public.

«Je me réjouis que l’ouverture de la Bourse de Commerce vienne enrichir le paysage européen des institutions qui se consacrent à la présentation de l’art de notre temps et contribue, après la dure année 2020 que traversent notre pays et le monde, à la renaissance de la vie culturelle à Paris», a d'ailleurs fait savoir François Pinault.

Dès janvier, l'homme d'affaires y exposera une partie de sa collection d'œuvres d'art contemporain. C'est d'ailleurs dans l'édifice historique de la Bourse de Commerce rénové par l'architecte japonais Tadao Ando que l'homme d'affaires milliardaire exposera sa collection d'art, sur une surface de 3.000 m2. Un restaurant géré par le chef français Michel Bras doit également s'installer au 3e étage.

Bourse de commerce, Pinault Collection, 2 rue de Viarmes (1er)

la maison de Victor Hugo

Elle devait rouvrir en mars 2020 puis en novembre dernier. La maison de Victor Hugo – située place des Vosges (4e)– devrait finalement accueillir le public, dès que la situation sanitaire le permettra. Là, dans la demeure qui fut celle du célèbre poète et écrivain français de 1832 à 1848, les visiteurs pourront à nouveau déambuler entre les meubles et les objets lui ayant appartenu.

Après près de 2 ans de travaux, les espaces ont été repensés et le musée s'est modernisé, notamment via la création d'une application mobile et grâce à de nouveaux outils d'information et d'accompagnement des visites. Autre nouveauté : des audio-guides seront proposés aux visiteurs.

Maison de Victor Hugo, 6 place des Vosges (4e)

LE Grand Palais éphémère

Fin février, le Grand Palais doit fermer au public pour de vastes travaux de restauration, avant une réouverture prévue dans le courant de l'année 2024. En remplacement, un Grand Palais éphémère – déjà en construction sur le Champs-de-Mars – doit accueillir les événements qui auraient dû être organisés au Grand Palais.

Déjà bien avancé, ce bâtiment provisoire de 10.000 m2 en ossature bois – qui fait polémique depuis de long mois – a été imaginé par le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte. Il devrait pouvoir accueillir jusqu'à 9.000 personnes, pour une surface de 10.000 m2.

Grand Palais éphémère, plateau Joffre du Champs-de-Mars (7e)

Le musée de la Chasse et de la nature

Fermé depuis le 1er jullet 2019, le musée de la Chasse et de la Nature – qui a vu sa fréquentation doubler ces dernières années – a été rénové et agrandi. Des aménagements qui «resteront fidèles à l’esprit du musée dont l’agencement cherche à susciter l’émotion, le dépaysement, tout en nourrissant la réflexion sur notre rapport aux animaux et aux espaces sauvages», peut-on lire sur le site du musée qui aurait dû rouvrir à l'hiver 2020.

Dès que la situation sanitaire le permettra, cette extension offrira surtout aux visiteurs «de nouveaux services ainsi que de plus grands espaces d’expositions». Une librairie-boutique «permettant de documenter les collections et de préciser le positionnement de la Fondation François Sommer sur les questions écologiques» et un salon de thé, doté d'un espace de restauration, ont notamment été aménagés.

Musée de la chasse et de la nature, 62 rue des archives (3e)

Le musée Carnavalet

Au printemps, le célèbre musée consacré à l'histoire de Paris et de ses habitants doit accueillir ses premiers visiteurs depuis sa fermeture en 2016. Situé en plein coeur du Marais dans l'un des plus anciens hôtels particuliers de Paris, le musée Carnavalet a subi une complète rénovation, qui a nécessité plus de quatre ans de travaux, afin de remettre le bâtiment aux normes, mais également de le rendre plus attractif. Pour cela, des espaces événementiels et d'autres de restauration ont été créés.

Pour autant, l'essence même de ce qui faisait la splendeur de ce musée restera inchangée : de nombreuses œuvres d’art, souvenirs et maquettes «montrant l’aspect de la capitale à diverses époques et évoquant sa vie quotidienne et intellectuelle» ont été installés dans une centaine de salles, dont les décors historiques ont été reconstitués.

Musée carnavalet, 13 rue des Francs-Bourgeois (3e)

L'Hôtel de la marine

Fermé depuis le départ de l'Etat-major de la Marine fin 2015, l'Hôtel de la Marine – magnifique bâtiment du XVIIIe siècle situé près de la place de la Concorde – doit ouvrir ses portes au public au printemps 2021, transformé en «un lieu incontournable du rayonnement de la culture française». Trois ans de restauration sont nécessaires (les travaux ont été lancés en 2017), afin de transformer et préparer ce monument prestigieux, classé monument historique depuis 1862, à l'accueil du public.

Avec un an de retard sur le calendrier initialement prévu, ce qui fut autrefois le garde-meuble de la Couronne a été scindé en deux espaces distincts : l'un, dédié à la visite des lieux, permettra aux visiteurs de déambuler dans les salles d'apparat et autres salons de réception, et l'autre, sera dédié aux services avec des boutiques, un café, un salon de thé et un restaurant.

Hôtel de la marine, place de la Concorde (8e)

le musée des Égouts

Fermé depuis juillet 2018, le musée des égoûts de la ville de Paris doit rouvrir au public après une importante rénovation, qui a notamment permis de rendre plus accessibles les espaces très étroits et sinueux de cet établissement entièrement situé en sous-sol. Il devrait rouvrir ses portes dès le premier semestre de l'année 2021.

Concernant la visite, elle restera sensiblement inchangée, retraçant toute l'histoire des égoûts depuis le premier égout voûté entre Montmartre et Ménilmontant signé par Hugues Aubriot, jusqu'aux travaux d'Eugène Belgrand, ingénieur du XIXe siècle, qui a mis en place le réseau d'égouts actuel.

Musée des égoûts de la ville de Paris, pont de l'Alma (7e)

Le musée des arts ludiques

Au sein même de la gare Saint-Lazare (8e), ce musée - qui avait pendant quelques années trouvé place Quai d'Austerlitz, dans le 13e, avant de fermer - va de nouveau se consacrer aux arts contemporains de la bande dessinée, des films d'animation et des jeux vidéos. Il doit voir le jour d'ici au premier semestre de l'année 2021. Au total, 1.600 m2 situés sous les toits, au dernier étage du bâtiment principal de la gare situé cour de Rome, seront entièrement consacrés à cette thématique.

De fait, le musée «mettra en valeur les œuvres des créateurs d’univers qui marquent notre imaginaire et influencent la culture de notre siècle», peut-on lire sur le site de l'établissement, qui souligne qu'Art Ludique sera ainsi «le premier musée au monde consacré aux industries créatives».

Musée des arts ludiques, gare Saint-Lazare (8e)

Le musée des mathématiques

Prévu pour le mois de septembre 2021, le musée des mathématiques – aussi appelé la «Maison Poincaré» – proposera une exposition permanente dédiée aux mathématiques et à leurs applications, «où les visiteurs pourront explorer l’histoire de cette discipline au travers des continents, comprendre la démarche des chercheurs et chercheuses d’aujourd’hui, et appréhender l’influence des mathématiques sur notre société et notre quotidien», peut-on lire sur le site de l'établissement.

Au total, aménagés dans l'ancien laboratoire du physicien et chimiste français Jean Perrin, 900 m2 seront consacrés aux expositions temporaires et animations ouvertes au public, encadrées par des médiateurs autour des mathématiques sous toutes leurs formes, ainsi que 1.100 autres consacrés aux activités scientifiques. Soit 2.000 m2 dédiés à cette discipline, accessible à tous les publics.

Maison Poincaré, 11 rue Pierre-et-Marie-Curie (5e)