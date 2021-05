Retour du beau temps : les expos-balades à découvrir ce week-end en île-de-France

La météo semble - enfin - s'améliorer et devrait nous offrir, pour ce dernier week-end du mois de mai, du soleil. Pour profiter du grand air, voici une sélection d'expositions en extérieur, pour ne pas manquer une seconde de beau temps.

« Les femmes s’emparent du cinéma », sur les grilles de l’Hôtel de Ville

Capture d'écran site Ville de Paris

En virée shopping au BHV ou dans les friperies du marais ? Passez devant les grilles de l’Hôtel de Ville où la municipalité et Arte propose une exposition de portraits de réalisatrices qui ont marqué l’histoire du cinéma. D’Agnès Varda à Naomi Kawase en passant par Céline Sciamma, « Les femmes s’emparent du cinéma » a pour objectif de rendre visible l’apport des femmes à l’histoire du 7eme art, et est à découvrir pour la dernière fois ce weekend.

Jusqu’au dimanche 31 mai 2021, sur les grilles de l’Hôtel de Ville rue de Rivoli.

«Le Canyon» de JR au pied de la tour Eiffel

Capture d'écran Twitter JR

L’artiste français JR a une nouvelle fois œuvré et mis en place un impressionnant trompe l’œil face à la tour Eiffel au Trocadéro. Grâce à une palissade en bois créant une Illusion d’optique parfaite, vous pourrez vous photographier entrain d’enjamber un canyon face à la tour Eiffel. Cette grande fresque en noir et blanc, collage photographique dont JR a fait sa spécialité, attire les foules et est disponible durant un mois.

Jusqu’au 19 juin, sur l’esplanade du Trocadéro, 75016 Paris.

« Le chat déambule» de Philippe Geluck aux Champs-Élysées

Capture d'ecran Twitter Ville de Paris

En balade sur la plus célèbre avenue parisienne, vous ne pourrez pas manquer les 20 statues de bronze du Chat, célèbre figure du dessinateur belge Philippe Geluck. Fièrement installées depuis mars, ces sculptures de plus de 2,70 mètres de haut « mettent en scène le Chat dans différentes représentations humoristico-poético-délirantes ».

Jusqu’au 9 juin 2021 de l’Arc de Triomphe à la place de la Concorde 75008 Paris.

« Voyage dans les espaces naturel d’Île de France » dans l'espace naturel régional de la Butte Pinson

Capture d'écran site AEV

En vadrouille dans les hauteurs de « la petite sœur de la Butte Montmartre », découvrez l’exposition ludique organisée par l’agence des espaces verts (AEV) où chaque paysage à un gout d’ailleurs. L’occasion de voir les paysages franciliens sous un autre angle et de découvrir des lieux surprenants, comme le sol rougeoyant de la forêt régionale de Verneuil dans les Yvelines, qui n’est pas sans rappeler la latérite des pistes de Guyane. Partez à la découverte des 40 panneaux répartis sur deux sites incontournables de l’espace naturel régional de la Butte Pinson.

Jusqu’en juin 2021, le long du barrage en bois de la ferme pédagogique, rue Suzanne Valadon à Montmagny (95) et au niveau des grilles des deux entrées du parc, avenue Jean Jaurès et rue Édouard Vaillant à Villetaneuse (93).

« FRAGILES COLOSSES» DE MICHEL BASSOMPIERRE , AU JARDIN DES PLANTES

Capture d'ecran Instagram Michel Bassompierre

À l’occasion d’une balade au coeur du Jardin des Plantes, cinq œuvres monumentales du sculpteur animalier Michel Bassompierre sont à découvrir. Elles trônent au milieu du plus célèbre jardin botanique de Paris, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Dans un style contemporain plein de tendresse, l’artiste a sculpté des ours et des gorilles, géants emblématiques des espèces en danger, ici représentés tout en rondeur et en brillance.

Accès gratuit. Jardin des Plantes, prairie de l’Amphithéâtre Verniquer, 57 rue Cuvier 75005 Paris.

«100% L’EXPO, SORTIES D’ÉCOLES» À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX TALENTS, au parc de la villette

Capture d'écran Instagram La Villette

Pour cette 5eme édition, La Villette offre un nouveau panorama de plus de 140 jeunes talents tout juste sortis de l'écoles de création artistique. Cette année, Covid oblige, l'exposition se décline en extérieur avec une sélection de photographies de différents jeunes artistes. Elle est gratuite et à retrouver au fil de votre balade dans les allées du parc. Depuis le 19 mai, il est également possible de voir le reste de l'exposition dans la Grande Halle du parc.

Parc de La Villette, 211 avenue Jean Jaurés, 75019 Paris jusqu'au 20 juin 2021.