«Every breath you take» : Casey Affleck revient en psy traqué dans un thriller psychologique

Il fut présenté hors compétition au 38e Festival du film policier, organisé du 26 au 30 mai à Reims. «Every breath you take», avec Casey Affleck, sera disponible dès ce vendredi 4 juin en VOD.

Dans ce thriller psychologique réalisé par Vaughn Stein à qui l’on doit «Terminal» et «Inherence», l’acteur oscarisé pour sa performance dans «Manchester by the Sea» en 2017, incarne Phillip, un psychiatre qui a connu il y a quelques années un drame personnel et qui doit aujourd'hui surmonter le suicide de l’une de ses patientes. Cette dernière l’avait contacté la veille de sa disparition pour lui demander son aide. Persuadé que ce médecin est responsable de la mort de sa sœur, James est prêt à tout pour se venger.

Affublé d’un sourire machiavélique, ce jeune écrivain va se faire inviter dans la famille de Phillip et devenir très proche de sa femme et de sa fille. Peu à peu, l’homme manipulateur et sournois va s’immiscer dans son quotidien tel un poison, allant même jusqu'à perturber sa vie professionnelle.

Un twist final renversant

Bénéficiant d’une mise en scène dans la lignée de «Gone girl» de David Fincher, avec Ben Affleck - frère de Casey -, «Every breath you take» nous plonge dans une ambiance angoissante où l’on ressent la tension dans chacun des plans, jusqu’à la scène finale qui nous offre un twist final qui devrait en surprendre plus d'un, et faire oublier un scénario qui apparaissait pourtant cousu de fil blanc.

Face à Casey Affleck toujours juste dans son interprétation, on retrouve Michelle Monaghan («Mission : Impossible», «True Detective»), Sam Claflin («Hunger Games», «Peaky Blinders») et India Eisley («Double Mortel»).