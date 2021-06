Les Cahiers d’Esther : l'adolescente dessinée par Riad Sattouf revient dans un sixième tome

Les nouvelles aventures d’Esther font leur retour en librairie ce jeudi 10 juin. Esther a désormais 15 ans et raconte, à travers le dessin de Riad Sattouf, une année très particulière marquée par la pandémie.

L'ado a maintenant 15 ans, est en couple avec Abdelkrim, organise sa première soirée d’anniversaire avec alcool, crée son premier profil Instagram et se retrouve confinée à Paris. Les aventures de la jeune fille raconté par Riad Sattouf reviennent dans un sixième tome très attendu.

Ce sixième volume, qui signe officiellement l’entrée d’Esther dans l’adolescence, a été complètement bouleversé par la pandémie actuelle. On revient un an en arrière à travers les yeux de cette jeune fille qui a passé sa dernière année de collège derrière un écran, entre un père hypocondriaque, une mère qui télétravaille et un frère qui vire complotiste. Si Esther est ravie lorsque Emmanuel Macron annonce la fermeture des collèges, elle déchante très vite, et on découvre à travers son regard comment la jeunesse a vécu cette période si particulière.

Dans ce sixième tome, Riad Sattouf évoque également la violence des garçons qui insultent les filles. L’adolescente grandit, se retrouve confronté au regard masculin et aborde des concepts féministes.

« Elle devient quelqu’un de très très bien », déclare Riad Sattouf au micro de France Inter, qui explique essayer « de mettre en scène la mollesse adolescente ». L’auteur de bande dessinée le plus lu en France, adopte depuis 2015 le point de vue d’une jeune fille du 21e sicèle. Il se glisse dans sa peau, retranscrit les événements tels qu’on les lui raconte, sans jugement. « Je ne lui fait pas la leçon lorsque je la trouve méchante », détaille l’auteur à succès. Les 5 premiers tomes se sont vendus en tout à 900 000 exemplaires. Les trois premiers tomes ont également été adaptés en série animée sur Canal +.

Les Cahiers d’Esther, Histoires de mes 15 ans, éd. Allary, 56 pages , 16,90€