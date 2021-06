Festival de Cannes 2021 : à quoi ressemble l'affiche de la 74e édition ?

Alors qu’il se tiendra du 6 au 17 juillet, le Festival de Cannes a dévoilé ce jeudi l’affiche de cette 74e édition, sur laquelle on retrouve le prochain président du jury, Spike Lee.

Le scénariste, réalisateur et producteur américain de 64 ans, fervent défenseur de la cause noire aux Etats-Unis, apparaît «le regard curieux» en bord de mer.

Un regard curieux sur le 7e art, le décor cannois en toile de fond : Spike Lee à l'honneur sur l'affiche officielle de #Cannes2021 !



Photo de Spike Lee avec l’autorisation de Bob Peterson & Nike © Tous droits réservés / Graphisme © Hartland Villa



https://t.co/GBfCgNlzhj pic.twitter.com/35owKjJhcx — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) June 17, 2021

Le Festival a choisi de le mettre en lumière sous les traits du personnage qu'il avait joué dans son premier long-métrage «Nola Darling n'en fait qu'à sa tête» (1986) présenté à la Quinzaine des réalisateurs et qui avait remporté le Prix de la jeunesse, dans la catégorie film étranger à Cannes.

Sur l'affiche, Spike Lee, alias Mars Blackmon (un des trois amants de Nola Darling) est entouré de deux palmiers, faisant écho à la ville de Cannes et sa fameuse Croisette. Pied de nez des organisateurs, le film ayant été tourné dans sa ville, New York.

«Un regard malicieux qui ne néglige jamais le divertissement»

«Parce que ce regard personnel qu’il nous offre depuis son tout premier film : tourné dans la chaleur de l'été 1985 en noir et blanc – déjà –, il bousculait le cinéma – déjà – en imposant un style précurseur, pétri de culture urbaine et populaire. (…) Parce que ce regard malicieux qui, malgré questionnements renouvelés et révoltes incessantes depuis près de quatre décennies, ne néglige jamais le divertissement… Spike Lee, citoyen de la "People's Republic of Brooklyn, New York", est sur l’affiche de cette édition collector… forcément !», ont écrit les organisateurs du festival dans un communiqué.

L'auteur de «Malcolm X» insufflera toute son énergie et sa passion à cette grand-messe du cinéma, dont le retour est très attendu après son annulation en 2020.