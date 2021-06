Festival de Cannes 2021 : retrouvez la sélection officielle de la 74e édition

Qui succèdera au réalisateur Bong Joon-ho, Palme d'or 2019 pour son film «Parasite» ? Après une édition annulée l'an dernier en raison de la pandémie, le Festival de Cannes, qui se tiendra du 6 au 17 juillet, a dévoilé sa sélection officielle ce jeudi.

La traditionnelle conférence de presse s'est déroulée au cinéma UGC Normandie, sur les Champs-Elysées, à Paris (8e), en présence du président du Festival, Pierre Lescure, et de son délégué général, Thierry Frémaux.

On connaît enfin quels seront les longs-métrages qui seront en compétition face à «Annette» de Leos Carax, avec Marion Cotillard et Adam Driver, «Benedetta» de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, et «The French Dispatch» de Wes Anderson.

Thierry Frémaux a tenu à préciser qu'il s'agissait d'une sélection «très internationale» et que «cette pléthore de films n’était pas que quantitative, mais aussi qualitative».

Compétition

«Un héros», d’Asghar Farhadi

«Tout s’est bien passé», de François Ozon

«Tre Piani», de Nanni Moretti

«Titane», de Julia Ducournau

«The French Dispatch», de Wes Anderson

«Red Rocket», de Sean Baker

«Petrov’s Flu», de Kiril Serebrennikov

«France», de Bruno Dumont

«Nitram», de Justin Kurzel

«Memoria», d’Apichatpong Weerasethakul

«Lingui», de Mahamat-Saleh Haroun

«Les Olympiades», de Jacques Audiard

«Les Intranquilles», de Joachim Lafosse

«La Fracture», de Catherine Corsini

«Julie (en 12 chapitres)», de Joachim Trier

«Hytti Nro 6», de Juho Kuosmanen

«Haut et fort», de Nabil Ayouch

«Ha’berech», de Nadav Lapid

«Drive my car», de Ryusuke Hamaguchi

«Bergman Island», de Mia Hansen-Love

«Benedetta», de Paul Verhoeven

«A Felesegem Tortenete», d’Ildiko Enyedi

«Annette», de Leos Carax

«Flag Day», de Sean Penn

Hors compétition

«De son vivant», d’Emmanuelle Bercot

«Emergency declaration», de Han Jae-Rim

«The Velvet Underground», de Todd Haynes

«Stillwater», de Tom McCarthy

«Aline», de Valérie Lemercier

«Bac Nord», de Cédric Jimenez

Un certain regard

«The Innocents», de Eskil Vogt

«After Yang», de Kogonada

«Commitment Hasan», de Hasan Semih Kaplanoglu

«Lamb», de Valdimar Johansson

«Noche de Fuego», de Tatiana Huezo

«Bonne mère», de Hafsia Herzi

«Delo (House arrest», d’Alexey German Jr.

«Blue Bayou», de Justin Chon

«Moneyboys», de C.B Yi

«Freda», de Gessica Généus

«Un monde», de Laura Wandel

Séances spéciales

«H6», de Yé Yé

«Cahiers noirs», de Shlomi Elkabetz

«O Marinheiro das Montanhas», de Karim Aïnouz

«JFK Revisited : Through the looking glass», d’Oliver Stone

«Jane par Charlotte», de Charlotte Gainsbourg

Cannes Premières

«Evolution», de Kornel Mundruczo

«Tromperie», d’Arnaud Desplechin

«Cow», d’Andrea Arnold

«Cette musique ne joue pour personne», de Samuel Benchetrit

«Mothering Sunday», d’Eva Husson

«Serre-moi fort», de Mathieu Amalric

«In front of your face», de Hong Sang-Soo

Séances de minuit

«Oranges sanguines» de Jean-Christophe Meurisse