Shazam : voici le titre le plus recherché sur l'application (et ça va vous surprendre)

Créée en 2002 par deux étudiants de l'Université de Californie à Berkeley, Chris Barton et Philip Inghelbrecht, l’application Shazam aide des millions de personnes à identifier des morceaux de musique chaque mois. Et vient de dévoiler le titre le plus recherché de son histoire.

Selon un communiqué publié par Apple – qui a racheté la société en 2018 pour 400 millions de dollars (près de 335 millions d’euros) – la chanson la plus «shazammée» de l’histoire est Dance Monkeys de Tones and I, le nom de scène de la chanteuse australienne Toni Watson, avec 36,6 millions de correspondances, et un record battu en novembre 2020. Un tube qui comptabilise plus de 1,6 milliard de vues sur YouTube, soit dit en passant.

Le communiqué révèle également que le morceau Jeepster de T. Rex a été le tout premier titre «shazammé» de l’histoire de l’application.

Un récent rapport a révélé que Shazam avait dépassé le milliard de téléchargements de chansons par mois, avec 50 milliards de tags depuis sa création. Selon la société, la chanson la plus téléchargée est l’œuvre de l’artiste d’origine malaysienne qui chante en mandarin, Evangeline, avec Unlimited Love Unplugged.

Des records qui ne demandent qu’à tomber dans un avenir plus ou moins proche.