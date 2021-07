Spike Lee : son coup de gueule contre Poutine, Trump et Bolsonaro

Il les considère comme «des gansgters». A l’occasion de la conférence de presse du jury, Spike Lee s’est montré ce mardi très virulent à l’encontre de la politique du président russe Vladimir Poutine et de son homologue brésilien Jair Bolsonaro. Le réalisateur engagé a exprimé son soutien à la communauté afro-américaine.

Dès les premières minutes de présentation, le cinéaste new-yorkais, casquette noire siglée «1619» sur la tête, en référence à l'année d'arrivée des premiers esclaves aux Etats-Unis, est revenu sur le sort des Noirs aux Etats-Unis, un thème qu'il n'a cessé d'explorer dans ses films, notamment «Do The Right Thing».

"This world is run by gangsters. Agent Orange, the guy in Brazil and Putin. They're gonna do whatever they wanna do. They have no morals, no scruples. That's the world we live in. We have to speak out against gangsters like that," says Spike Lee https://t.co/6WmiFCL1IR pic.twitter.com/0jVs29Oe5O

— Variety (@Variety) July 6, 2021