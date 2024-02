Denzel Washington et Spike Lee vont de nouveau travailler ensemble pour le remake du film «Entre le ciel et l'enfer»

Denzel Washington et Spike Lee s’apprêtent à collaborer pour la cinquième fois de leur carrière pour le remake du film japonais «Entre le ciel et l'enfer», réalisé par Akira Kurosawa en 1963. Le tournage doit débuter le mois prochain.

Un duo iconique. Les chemins de Denzel Washington et Spike Lee vont se croiser pour la cinquième fois de leur carrière, cette fois dans le cadre du remake du film japonais «Entre le ciel et l'enfer», réalisé par Akira Kurosawa en 1963, annonce le site EW.com. Le lancement du tournage est programmé pour le mois prochain. Produit par Apple et la société A24, le long métrage sortira en salle avant de rejoindre le catalogue de la plate-forme de streaming Apple TV+.

La première collaboration entre Denzel Washington et Spike Lee remonte à 1990 avec «Mo’ Better Blues», suivi de «Malcolm X» en 1992. Les deux hommes s’étaient retrouvés en 1999 pour «He Got Game», un film dans lequel le comédien incarnait un père de famille soucieux de rétablir le lien avec son fils, prodige du basketball (incarné par Ray Allen). Leur dernier film date de 2006 avec «Inside Man», un thriller dans lequel Denzel Washington incarne un détective tentant de négocier la libération d’otages lors du braquage d’une banque.

Sorti en 1963, «Entre le ciel et l'enfer» raconte l’histoire d’un homme d’affaires de Tokyo ayant fait fortune dans la fabrique de chaussures. En désaccord avec les membres de son conseil d’administration sur l’avenir de la société, il prévoit d’hypothéquer ses biens afin de prendre le contrôle total de la société. Son projet est contrarié quand il reçoit l’appel d’un homme qui affirme avoir kidnappé son fils, et demande une rançon de 30 millions de yens en échange de l’enfant. Le ravisseur s’est toutefois trompé en enlevant le fils du chauffeur personnel de l’homme d’affaires au lieu du sien. Une mécanique implacable se met alors en place.