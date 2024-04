La rappeuse Ice Spice va faire ses débuts au cinéma dans le remake du film «Entre le ciel et l'enfer» de Spike Lee

La rappeuse Ice Spice, nommée pour quatre Grammy Awards cette année, ajoute une nouvelle corde à son arc et rejoint le casting du remake d'«Entre le ciel et l'enfer», nouveau long métrage de Spike Lee avec Denzel Washington.

Ça tourne pour Ice spice. Selon le journal Variety, la rappeuse de 24 ans se lance dans le cinéma et rejoint Denzel Washington pour faire une apparition dans le nouveau long métrage de Spike Lee, «Entre le ciel et l'enfer», remake du thriller d’Akira Kurosawa, sorti en 1963. La jeune femme aurait d’ailleurs commencé le tournage, selon le magazine américain.

Sous le feu des projecteurs lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards, avec quatre nominations dont celle de la meilleure chanson rap pour «Barbie World», réinterprétation du tube d’Aqua «Barbie Girl», par Ice Spice et Nicki Minaj, extrait de la BO du film «Barbie», l’artiste s’est fait un nom avec son titre «Munch (Feelin’ U)», sorti en 2022. Elle est également connue pour ses collaborations avec Taylor Swift, sur son titre «Karma», et Pink Pantheress avec son tube «Boy’s a liar part 2», qui a caracolé en haut des charts américains l’année dernière.

Les retrouvailles de Spike Lee et Denzel Washington

Dans ce nouveau long métrage, le cinéaste Spike Lee retrouve Denzel Washington et met en scène le récit d’un enlèvement qui va bouleverser la vie d’une riche famille, après le rapt par erreur du fils de leur chauffeur.

Le film marque les retrouvailles de l’acteur oscarisé de 69 ans et du cinéaste multirécompensé de 67 ans, dix-huit ans après «Inside Man : l’homme de l’intérieur». Il s’agira de leur cinquième collaboration, après notamment «Mo' Better Blues» (1990), «Malcom X» (1992) et «He got game» (1998).

Le film sera également porté par Jeffrey Wright, nommé cette année aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur pour «American Fiction», et l'actrice Ilfenesh Hadera, qui a déjà tourné à deux reprises avec Spike Lee dans «Old Boy» (2013) et «Chi-Raq» (2015).