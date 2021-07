Festival de Cannes : Sophie Marceau, Isabelle Huppert, Charlotte Gainsbourg sur le tapis rouge hier soir

La montée des marches rythme le festival. Pour la seconde soirée de cette 74e édition, Sophie Marceau a fait sensation.

Après Marion Cotillard et l’équipe du film Annette de Leos Carax, François Ozon et ses acteurs - Sophie Marceau, André Dussollier et Géraldine Pailhas - ont en effet foulé le tapis rouge hier soir à l’occasion de la projection de « Tout s’est bien passé ».

Ils n’ont pas été les seuls à prendre la pose devant les photographes. Isabelle Huppert a quitté le festival d’Avignon le temps d’une soirée pour assister à la projection.

Très complices, Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin ont partagé ce moment bras dessus, bras dessous à l’occasion de la projection du documentaire de Charlotte sur sa maman Jane. Diane Kruger et Andie MacDowell ont également fait honneur aux flashs, qui n'ont pas non plus manqué de crépiter devant les robes vaporeuses et quelques excentricités.

Christophe Simon /AFP André Dussolier, Sophie Marceau, François Ozon et Géraldine Pailhas avnat la projection de «Tout s'est bien passé».

Valery Hache /AFP Isabelle Huppert s'est absentée une soirée du festival d'Avignon où elle joue dans la Cour du Palais des Papes pour assiter à la projection de «Tout s'est bien passé».

Christophe Simon /AFP Diane Kruger avant la projection de «Tout s'est bien passé».

Christophe Simon / AFP L'actrice Andie MacDowell à son arrivée pour la projection du film de François Ozon.

Christophe Simon /AFP Les jurés de la sélection Un certain regard - Daniel Burman, Mounia Meddour, Elsa Zylberstein, Andrea Arnold et Michael Covino - viennent assister à la projection de «Tout s'est bine passé».

Valery Hache /AFP Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin à leur arrivée pour la projection de «Jane par Charlotte», long-métrage réalisé sur plusieurs années qui dévoile leur relation mère/fille.

Christophe Simon / AFP L'influenceuse Emiratie Ola Farahat lors de son arrivée pour la projection du film de François Ozon.

Valery Hache /AFP La mannequin américaine Noel Capri Berry.

Chritsophe Simon / AFP La mannequin franco-congolaise Didi Stone Olomide.

JohnMacDougall /AFP La présentatrice télé et femme d'affaire russe Elena Lenina.