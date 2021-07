Polars : 5 enquêtes pour pimenter votre été

L'année 2021 a été riche en publications du genre phare de l'été : le polar. Pour vous aidez à faire un choix, découvrez une sélection de cinq enquêtes à dévorer sous le soleil.

1991, de Franck Thiliez

Décembre 1996, Franck Sharko, tout juste sorti de l’école des inspecteurs, débarque au 36, quai des Orfèvres où il est charge de reprendre l’affaire des Disparues du Sud parisien... Pour son tout nouveau polar, le maître du genre Franck Thilliez remonte à l’époque des cassettes et raconte la toute première enquête -et pas des moindre- du flic Franck Sharko. Franck Thiliez apporte ici des clefs pour cerner d’avantage ce personnage devenu culte, que les fans de l’écrivain suivent depuis 2004 avec « Train d’enfer pour ange rouge ». Cette fois, l’inspecteur Shako est le petit nouveau de l’équipe et se lance dans la résolution d’un cold case qui va dépasser tout ce qu’il a pu imaginer.

« 1991 », éd. Fleuve Noir, 504 pages, 22,90€

Les survivants, de Jane Harper

Après le best-seller « Canicule », l’Australienne Jane Harper revient avec un polar où la nature joue une fois encore un rôle primordial. Kieran Elliott revient dans sa ville natale où douze ans plus tôt, à cause d’une aventure peu prudente en mer avec sa meilleure amie Olivia, deux hommes venant à leur secours ont disparu dans les flots. A peine de retour, un cadavre est retrouvé : celui de la colocataire d’Olivia. Kieran devient le principal suspect... Jane Harper nous livre une histoire intime avec pour décor une petite station balnéaire en Tasmanie où tout le monde se connait, et prouve à nouveau son immense talent pour ficeler des intrigues et des nœuds familiaux.

« Les survivants », éd Calmann-Lévy, 414 pages, 21,90€

L’EAU ROUGE, DE JURICA PAVICIC

« L’Eau rouge » nous vient tout droit de Croatie et décrit une tragédie familiale qui va courir sur trois générations. Dans un bourg de la côte dalmate, en Croatie, Silva, une jeune fille de 17 ans, disparaît à l'occasion de la fête des pêcheurs. Les faits prennent place un samedi de septembre 1989, dans une Yougoslavie agonisante. L'enquête policière menée par l'inspecteur Gorki Šain fait émerger un portrait de Silva plus complexe que ne le croyait sa famille : celui d'une lycéenne touchant à la drogue et revendant de l'héroïne pour le compte d'un dealer nommé Cvitko... À travers un drame intime, Jurica Pavicic, écrivain, journaliste et scénariste, dépeint une grande fresque des bouleversements de la société croate, depuis la chute du communisme jusqu’à l’explosion de l’industrie touristique du pays.

« L'Eau rouge », éd. Agullo Noir, 384 pages, 22€

La Chasse, de Bernard Minier

Martin Servaz reprend à nouveau du service dans le nouvel ouvrage de Bernard Minier, l’auteur de polars le plus lu en France. Lorsque le cadavre d’une « petite frappe de la banlieue toulousaine » est retrouvé dans la forêt de l’Ariège marqué au fer rouge, l’inspecteur Servaz va se retrouver propulsé dans une enquête hors norme...L'un des personnage phare de l'écrivain français joue dans ce nouvel ouvrage autant son honneur que sa peau. L'auteur s'empare des débats sociétaux actuels pour livrer un récit rythmé.

« La Chasse », éd. XO, 480 pages, 21,90€

Les pièces manquantes, de Manon Gauthier

Manon Gauthier, journaliste de formation, publie un premier roman et plante le décor de son récit dans la rédaction du quotidien Le Parisien. Lorsqu’elle tombe sur le livre de Gary Stewart, un Américain persuadé que son père biologique n’est autre que le célèbre tueur du Zodiac, Manon décide de le contacter et entame une longue correspondance. Son obsession pour cette histoire de filiation ne serait-il pas le reflet de sa propre quête de vérité liée à la disparition de son père ?... En entremêlant un récit intime avec celui de Gary Stewart, la jeune écrivaine livre une histoire écrite à la première personne, et s’interroge sur notre capacité à mélanger fantasme et réalité, et les difficultés à briser ce mécanisme.

« Les pièces manquantes », éd. Marchialy, 300 pages, 19€