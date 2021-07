«Où est Anne Frank !» : l'adaptation animée et poétique d'Ari Folman

S’il est attendu en salles le 24 novembre prochain, le film d’animation «Où est Anne Frank !» a d’ores et déjà été présenté hors compétition, vendredi soir, au 74e Festival de Cannes.

Depuis «Valse avec Bachir» (plus grand succès israélien en France avec 500.000 entrées, César 2009 du Meilleur Film Étranger et Golden Globe), Ari Folman est un cinéaste admiré et suivi et qui, avec son concept novateur de «documentaire d'animation», aura réussi l'inédit associé à la haute qualité graphique.

Cette année, il revient avec une variation du journal d'Anne Frank, à l'aune des tragédies contemporaines comme celle des migrants sans asile politique ou humanitaire... Mûri de longue haleine, ce projet qui s'inspire des propres souvenirs du réalisateur - ses parents échappèrent aux abominations nazies - extrapole le récit de la jeune juive néerlandaise (dont le journal a été traduit en 70 langues), en imaginant sa confidente et destinataire du journal, Kitty, s'échapper des pages du livre, et observer le monde de 2020 à travers le regard bouleversé de celui des années 40.

Une retranscription contemporaine du best-seller

Dans une valse incessante d'allers-retours entre passé et présent, Anne Frank et sa famille, la jeunesse européenne contemporaine et les fantômes du nazisme, le cinéaste ose des arabesques narratives souvent étourdissantes. Il finit par nous émouvoir et surtout nous faire réfléchir sur le sort des migrants, des enfants innocents d'aujourd'hui qui, même s'ils ne sont pas voués fort heureusement à la tragédie génocidaire, restent des parias sans droits ni espoirs à l'horizon. Ces derniers sont des victimes innocentes de régimes corrompus, dictatoriaux, et en butte à l'égoïsme occidental.

C'est un parti pris qui a le mérite de la sincérité. Et qui fera débat. Le graphisme et la direction artistique sont brillants, et même si l'on n'atteint pas la puissance émotionnelle de «Valse avec Bachir», «Où est Anne Frank !» a toutes les chances de devenir une référence.