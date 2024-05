Festival de Cannes 2024 : Emma Stone et Jesse Plemons annoncés au casting du prochain film de Yorgos Lanthimos

Un jour seulement après la présentation de «Kinds of Kindness» au Festival de Cannes, le prochain film de Yorgos Lanthimos vient d’être annoncé. Baptisé «Bugonia», il verra Emma Stone et Jesse Plemons tenir les rôles principaux.

D’une pierre, deux coups. Il aura fallu attendre le lendemain de l’avant-première de «Kinds of Kindness» au Festival de Cannes pour que soit annoncé le prochain projet de Yorgos Lanthimos, rapporte le site américian The Hollywood Reporter. Baptisé «Bugonia», ce film suivra deux complotistes qui décident de kidnapper la patronne d’une puissante société. Les deux hommes soupçonnant celle-ci d’être une extra-terrestre cherchant à détruire la Terre.

Adaptation du film de science-fiction sud-coréen «Save the Green Planet !» sorti en 2003, «Bugonia» marquera la quatrième collaboration du réalisateur avec Emma Stone après «La Favorite», «Poor Things», et «Kinds of Kindness». À l’affiche du film présenté à Cannes, Jesse Plemons sera lui aussi de retour devant la caméra de Yorgos Lanthimos.

On notera au passage que le réalisateur travaillera cette fois avec le studio Focus Features, avec Universal Pictures à la distribution. Un changement notable pour le metteur en scène qui avait pour habitude de collaborer avec le studio Searchlight sur ses derniers films, dont «Kinds of Kindness», attendu dans les salles françaises à partir du 26 juin prochain.