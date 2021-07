Direct - Festival de Cannes : Nanni Moretti entre dans la compétition

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Festival de Cannes signe son grand retour cette année avec une 74e édition qui se tient jusqu'au 17 juillet. Films en compétition, tapis rouge et confidences de stars en direct... Retrouvez les dernières infos de la Croisette sur le site de CNEWS.

10h00

Nani Moretti aura une concurrente de taille ce soir : la finale de l’Euro de football à Wembley qui oppose l’Italie à l’Angleterre. Pendant que les supporters iront revêtir leurs maillots, les festivaliers, eux, pourront applaudir l’équipe du film «Tre Piani» signé par le réalisateur italien habitué de la Croisette.

Il a remporté le Prix de la mise en scène en 1994 pour «Journal intime», ainsi que la Palme d'Or en 2001 avec «La chambre du fils».

Dimanche 11 Juillet – J6



Au programme dans les salles de #Cannes2021 aujourd'hui !









Discover the screenings schedule of this day July 11!



09h40

Le comédien Pio Marmaï, venu présenter le film en compétition «La fracture» de Catherine Corsini dans lequel il interprète un gilet jaune, a eu samedi des propos choc à l’encontre du chef de l’Etat Emmanuel Macron.

Interrogé pendant la conférence de presse pour savoir s’il avait un message à faire passer au président, l’acteur a répondu : «Macron, j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment, un peu comme tout le monde, dans l'absolu...». Des propos qui divisent encore la Croisette - et au-delà - ce dimanche matin.