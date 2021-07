Direct - Festival de Cannes : Timothée Chalamet et le casting de «The French Dispatch» vont monter les marches

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Festival de Cannes signe son grand retour cette année avec une 74e édition qui se tient jusqu'au 17 juillet. Films en compétition, tapis rouge et confidences de stars en direct... Retrouvez les dernières infos de la Croisette sur le site de CNEWS.

Coup dur pour l’actrice Jodie Turner-Smith. Une partie de ses bijoux lui ont été dérobés vendredi dernier dans sa chambre d’hôtel, a-t-on appris ce lundi matin. Une enquête a été ouverte.

La fête ne sera pas totale ce lundi soir puisque le réalisateur russe Kirill Serebrennikov sera absent, alors que son film «La fièvre de Petrov» est en lice pour la Palme d’or cette année. Le cinéaste a l’interdiction de quitter la Russie à cause d'une condamnation pénale.

En 2017 déjà, Kirill Serebrennikov n’avait pas pu assister à la présentation de «Leto» qui abordait l’histoire de l’idole rock soviétique Viktor Tsoï. Il est considéré comme «l'un des réalisateurs les plus audacieux de sa génération mais puni pour son effronterie», a rappelé l’AFP.

C’est l’un des événements les plus attendus sur la Croisette pour cette deuxième semaine de compétition. Timothée Chalamet qui sera bientôt à l’affiche de «Dune» de Denis Villeneuve - si la crise sanitaire le permet - devrait faire son apparition sur le tapis rouge pour «The French Dispatch», le nouveau long-métrage de Wes Anderson, auteur notamment de «A bord du Darjeeling Limited».

Lundi 12 Juillet – J7



Au programme dans les salles de #Cannes2021 aujourd’hui !

https://t.co/UeLHpVMuZw



----



D7 #Cannes2021



Discover the screenings schedule of this day July 12!

https://t.co/HF5UqqNFwn pic.twitter.com/mkPoFj5U45

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 12, 2021