Eddie Murphy : deux personnes hospitalisées après un accident sur le tournage de son film «The Pickup»

Deux personnes ont été hospitalisées à la suite d'un incident pendant le tournage du nouveau film d'Eddie Murphy, «The Pickup», en Géorgie (États-Unis), le samedi 20 avril. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Plus de peur que de mal. Lors du tournage du film d'Eddie Murphy, intitulé «The Pickup», un accident a causé plusieurs blessés et l'hospitalisation de deux personnes le 20 avril dernier, a rapporté l'agence Associated Press.

«Malheureusement, la séquence ne s'est pas déroulée comme prévu et plusieurs membres de l'équipe ont été blessés. Nous sommes encore en train de rassembler des faits sur ce qui s’est passé et pourquoi, mais nos pensées vont avant tout à ceux qui se rétablissent», a déclaré un porte-parole d’Amazon Studios, qui produit le film.

L'AP a rapporté qu'un camion s'était «bloqué» et avait percuté une voiture de manière inattendue pendant la répétition d'une scène, tournée par une deuxième équipe de la production, chargée habituellement des scènes moins importantes ne nécessitant pas la présence du réalisateur ou des acteurs principaux.

Ainsi, Eddie Murphy et les autres comédiens à l'affiche, comme Keke Palmer ou encore Pete Davidson, n'étaient pas sur le plateau au moment de l'accident.

«Toutes les précautions de sécurité ont été examinées avant»

«Le bien-être de l’ensemble de l’équipe et des acteurs est notre priorité, et nous continuerons d’insister sur les normes de sécurité les plus élevées de l’industrie pendant le tournage. Toutes les précautions de sécurité ont été examinées avant et surveillées pendant le tournage», ont précisé les studios.

D'après une source proche de la production, les blessures vont de coups et contusions à des fractures, même si aucuns détails sur les blessures ou le rôle des membres blessés n'ont été révélés officiellement. Deux membres de l'équipe ont été hospitalisés et l'un d'eux était toujours à l'hôpital mardi après-midi, d'après le porte-parole.

«C’était un accident complètement anormal. Ce n’était même pas une cascade compliquée ou dangereuse», a déclaré cette même source.

Le tournage de «The Pickup», réalisé par Tim Story, a débuté à Atlanta en février. Malgré l'absence de date officielle de sortie, l'accident ne devrait pas compromettre le calendrier de production.