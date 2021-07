Un chapeau bicorne de Napoléon pourrait se vendre à 600.000 euros

Un des chapeaux bicornes emblématiques ayant appartenu à l’empereur Napoléon sera mis aux enchères à Paris en septembre prochain. Prix de vente estimé : 600 000 euros.

À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, la maison d’enchères Sotheby’s met en vente en septembre à Paris des pièces uniques autour de la figure de l’empereur et notamment un chapeau lui ayant appartenu. Le bicorne mis à la vente aurait, selon The Guardian, été porté par l’empereur durant la victoire de son armée en Russie en 1807.

« Cette année, le bicentenaire de la mort de Napoléon vient rappeler l’aura mondiale de ce personnage hors du commun », détaille la maison d’enchère dans la présentation de l’événement prévu du 15 au 22 septembre prochain.

Un symbole de l'empereur

Le bicorne mis en vente aurait voyagé avec Napoléon durant sa triomphale campagne de 1807. Il aurait même été porté par l'empereur lors de la signature du traité de paix de Tilsit signé entre le tsar et Napoléon après avoir remporté la bataille de Friedland. Le chapeau est estimé par Sotheby's entre 400 000 et 600 000 euros.

Le bicorne fut, selon The Guardian, acheté en 1814 par un politicien et aristocrate Sir Michael Shaw-Stewart fasciné par ce que représentait alors l’empereur. Il aurait alors ramené le chapeau dans sa propriété familiale en Ecosse, où le bicorne se serait transmis de génération en génération. Seuls 19 bicornes ont été identifiés comme appartenant à Napoléon et un bon nombre d’entre eux font partie de collections muséales. La vente comprendra également un masque mortuaire basé sur le moulage original réalisé par les médecins traitants. Il est également vendu avec une estimation de 400 000 à 600 000 euros.

Un riche panorama d'oeuvres liés à napoleon

« L’iconographie de Napoléon témoigne encore aujourd’hui de son emprise sur le monde et des passions qu’il éveille. La vente Napoléon offrira un riche panorama d’œuvres, à travers deux siècles d’histoire de l’art, fruit de la synergie de l’ensemble de nos départements de spécialistes », détaille la maison de vente.

Les enchères compteront ainsi une centaine de lots et comprendront des œuvres d'art visuel, des sculptures, de l'argenterie, du mobilier, de la porcelaine, des bijoux, des photographies ainsi que des souvenirs.