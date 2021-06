Famille royale : la voiture de Lady Di mise aux enchères

Une petite pièce d'histoire de la famille royale. Ce 29 juin, une Ford Escort de 1981 est mise aux enchères à Colchester en Grande-Bretagne. En apparence banale, la voiture a appartenu à Lady Di, qui l'a utilisée pendant plus d'un an.

C'est le prince Charles lui-même qui a offert le véhicule à celle qui allait devenir sa femme en guise de cadeau de fiançailles en mai 1981. Pendant les mois qui suivirent, Lady Diana a notamment pu être photographiée au volant de la voiture, qui pourrait partir pour environ 40.000 livres sterling ce 29 juin (environ 46.000 euros).

#royal #flashback "MAY 01, 1981: Lady Diana Spencer With Her Ford Escort 1.6 Ghia Car Watching Prince Charles Playing Polo At Windsor. pic.twitter.com/FB3RC67pv7 — Mace (@RoyaleVision) May 1, 2021

Comme l'explique le site de Reeman Dansie, entreprise qui s'occupe de la vente aux enchères, la Ford Escort porte toujours sa plaque d'immatriculation originale, WEV 297W, ainsi que sa peinture et les tapis d'origine. De plus, sur le capot se trouve une grenouille. Il s'agit d'une copie d'un cadeau offert à Lady Diana par sa soeur en hommage à un «conte de fées dans lequel une jolie fille embrasse une grenouille et le transforme en prince». À noter que le tableau de bord affiche plus de 130.000 kilomètres au compteur.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel véhicule est vendu aux enchères. En 2017, une Audi cabriolet ayant également appartenu à l'ex-princesse est partie pour 58.000 livres sterling (67.000 euros environ). Une somme inférieure à ce qu'avaient prévu les commissaires en charge de la vente. Ce qui explique peut-être la prudence du prix affiché pour la Ford Escort.